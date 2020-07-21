У террориста из Луцка комплекс мессии, он хочет много жертв, – журналист

У террориста из Луцка Максима Кривоша (Максима Плохого) что-то вроде комплекса мессии.

Об этом сообщил в Facebook журналист Алексей Братущак, проанализировав книгу террориста "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", которая якобы является автобиографической.

"6 лет назад "луцкий террорист Максим Плохой" издал книгу. Громко звучит, но реально это так – писанина для себя. 500 страниц, 400 экземпляров, 240 гривен. Внутри – поток сознания. Не знаю, как там подобное трактуют психоаналитики, думаю, диагноз подобным они выписывают на несколько страниц. Но если коротко – человек неадекватный", – написал Братущак.

По его мнению, книга может стать хорошим пособием для изучения психологии человека, находящегося за решеткой.

"Я так понимаю, у "луцкого террориста" что-то вроде комплекса мессии. И он реально хочет жертв. Многих жертв. Потому что после этого должно произойти второе пришествие Христа. Об этом он писал в своей книге. Но мы знаем, что конец этой истории будет другим..." – добавил журналист.

Отрывок книги Максима Плохого

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