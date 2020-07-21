У террориста из Луцка комплекс мессии, он хочет много жертв, – журналист
Журналист считает Максима Плохого неадекватным.
У террориста из Луцка Максима Кривоша (Максима Плохого) что-то вроде комплекса мессии.
Об этом сообщил в Facebook журналист Алексей Братущак, проанализировав книгу террориста "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", которая якобы является автобиографической.
"6 лет назад "луцкий террорист Максим Плохой" издал книгу. Громко звучит, но реально это так – писанина для себя. 500 страниц, 400 экземпляров, 240 гривен. Внутри – поток сознания. Не знаю, как там подобное трактуют психоаналитики, думаю, диагноз подобным они выписывают на несколько страниц. Но если коротко – человек неадекватный", – написал Братущак.
По его мнению, книга может стать хорошим пособием для изучения психологии человека, находящегося за решеткой.
"Я так понимаю, у "луцкого террориста" что-то вроде комплекса мессии. И он реально хочет жертв. Многих жертв. Потому что после этого должно произойти второе пришествие Христа. Об этом он писал в своей книге. Но мы знаем, что конец этой истории будет другим..." – добавил журналист.
Отрывок книги Максима Плохого
Скрин Facebook
Как писал OBOZREVATEL:
Утром 21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Неизвестный назвался Максимом Плохим.
Позже выяснилось, что настоящее имя луцкого террориста – Кривош Максим Степанович.
Согласно книге "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", которая якобы является автобиографической, Кривош попал в тюрьму в 18 лет.