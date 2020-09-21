У нардепа Юрченко обнаружили незарегистрированный пистолет

Пистолет лежал на пассажирском сиденье автомобиля Lexus LX 470 возле дома родителей Юрченко
На время пока прокуроры получали разрешение на обыск авто, возле него дежурили детективы НАБУ
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили незарегистрированный пистолет в автомобиле у народного депутата Александра Юрченко.
Об этом 21 сентября заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов в ходе заседания суда по избранию меры пресечения Юрченко. Оружие нашли 16 сентября в его автомобиле.
Пистолет лежал на пассажирском сиденье автомобиля Lexus LX 470 возле дома родителей Юрченко в Броварском районе Киевской области.
"Во время осмотра данного автомобиля было установлено, что на пассажирском сиденье находился предмет, похожий на оружие – пистолет, и мобильный телефон”, – сказал прокурор.
Не тот момент у правоохранителей не было санкции суда на обыск автомобиля. На время пока прокуроры получали это разрешение, возле автомобиля дежурили два детектива НАБУ.
“Ведомостей о получении огнестрельного оружия или регистрации устройства для отстрела резиновых пуль в разрешительной системе за Юрченко зарегистрировано не было", – уточнил Перов.
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