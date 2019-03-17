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У контрразведки Украины появился новый временный глава: что о нем известно

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Президент Украины Петр Порошенко назначил исполняющим обязанности председателя Службы внешней разведки первого заместителя председателя СВР Андрея Алекеенко.

"Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в его указе от 16 марта 2019 года.

У контрразведки Украины появился новый временный глава: что о нем известно

По данным пресс-службы СВР, Алексеенко будет координировать работу ведомства вместо Егора Божка.

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"Сейчас СВРУ работает в штатном режиме, а рабочую координацию обеспечивает первый заместитель председателя Алексеенко А.В. Нового руководителя СВРУ или лицо, которое будет исполнять обязанности руководителя, можно назначить только указом президента Украины", – пояснили в Службе.

У контрразведки Украины появился новый временный глава: что о нем известно

55-летний Андрей Алесеенко родился в Черниговской области. Ранее занимал должности в Министерстве иностранных дел, а 27 ноября 2017 года был назначен первым заместителем руководителя СВР. 1 ноября 2018 года российские власти внесли его в свой санкционный список.

У контрразведки Украины появился новый временный глава: что о нем известно
У контрразведки Украины появился новый временный глава: что о нем известно
У контрразведки Украины появился новый временный глава: что о нем известно

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка 13 марта. Позже появилось распоряжение правительства о том, что его назначили заместителем МИД.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Галенко Николай
Галенко Николай
Порошенко это не спасёт, он профукал свой шанс стать реформатором Украины. Томос это конечно его заслуга и возрождение армии с натяжкой (если учесть сколько добровольцев и волонтёров погибло за это), а главное из за чего Украина оказалось в этой ситуации, коррупция и казнакрадство, расцвели ещё больше чем при Януковиче. Там крала "семья", а тут ещё и кумовья с "любыми друзями" присоединились. Не бывать ему президентом двух каденций.
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