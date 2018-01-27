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У Киева есть шанс: названы пути освобождения Крыма и Донбасса

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Освободить Донбасс можно путем подписания с Россией соответствующего документа, тогда как для вывода российских войск из Крыма достаточно лишь команды главы РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" рассказали журналист, редактор программы "Донбасс.Реалии" Андрей Дихтяренко и крымский журналист Александр Янковский.

"Я бы сказал, что с Крымом ситуация более понятная, чем с Донбассом. На полуострове не было боевых действий, российские войска можно просто оттуда вывести по распоряжению одного человека", - сказал Янковский.

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"Однако на Донбассе сейчас вообще нет никакого законного поля. С одной стороны, это сложнее, с другой, в чем-то легче для Киева. Если Россия уберется из Донецкой и Луганской областей, этот силовой вакуум сможет заполнить Украина, и проблема будет по большому счету решена", - добавил Дихтяренко.

По его словам, "даже пророссийские жители Донбасса прекрасно понимают, что, в отличие от крымчан, Москва не взяла их под крыло полностью".

"Киев может этим воспользоваться. Думаю, что Минские соглашения не станут препятствием для такого развития событий: при необходимости Украина и Россия оформят новый рамочный документ, отвечающий реалиям", - подчеркнул журналист.

Как писал "Обозреватель", накануне Аваков призвал силовиков готовиться к освобождению Крыма и Донбасса.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеАннексия Крыма
Место
Украина
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