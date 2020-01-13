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13 января • обновлено в 13:14
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"Толкает Зеленского к обрыву": Цимбалюк раскрыл план Путина по гражданской войне в Украине

1.3т
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Президент России Владимир Путин хочет вынудить украинского лидера Владимира Зеленского признать террористические "Л/ДНР". Так он запустит сценарий реальной гражданской войны в Украине.

О стратегии главы страны-оккупанта рассказал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, Путин умышленно делает вид, что сочувствует Зеленскому из-за сложной ситуации в Украине. На самом же деле он просто выжидает удобного для себя момента.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

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"Владимир Владимирович делает вид, что сочувствует Зеленскому. Но это только вид. Сочувствует и подталкивает его к обрыву. Причем, очевидно, не только к политическому. Потому что если Украина признает молодые "республики", по сути это оккупационные администрации, то, конечно, в Украине произойдет настоящий взрыв. Это может быть настоящая гражданская война. И это никто в Украине не поймет. Путин это тоже понимает. Но хаос – лучший союзник тех, кто хочет отодрать кусок нашей страны", – спрогнозировал действия российского президента Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Виталий Портников также предупредил, что Кремль всеми способами будет пытаться склонить Украину к капитуляции на Донбассе. Но если Зеленский пойдет у агрессора на поводу, то рискует войти в историю как тот, кто развязал гражданскую войну.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Роман Цимбалюк
Место
Украина
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фил филька
фил филька
"...так он запустит сценарий реальной гражданской..." а щас что? обмен пленными где преимущественно украинцы с обоих сторон - это что тогда? да и сепарами вы кого называете? граждан другой страны нельзя так называть по определению (обозначение сепара погуглите).
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