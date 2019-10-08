"Ядерная бомба не заржавела": Цимбалюк предостерег от веры в мир с Россией

Заявления главы Комитета Верховной Рады по иностранным делам Богдана Яременко о том, что Украина должна подтолкнуть Россию к примирению первыми шагами, не имеют ничего общего с действительностью. Ведь страна-агрессор не показала ни единого намека на то, что она готова прекратить войну на Донбассе.

Цель Кремля не меняется, несмотря ни на что, – он хочет уничтожить Украину как суверенное государство. Об этом в своем видеоблоге на YouTube предупредил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

"А почему, собственно, русские должны пойти на попятную? У них изменился президент? У них добавилось ума? Они стали гуманистами больше, чем были? Нет, ничего не изменилось. Нефть, может, у них закончилась? Или ядерная бомба заржавела? Может быть, они ищут новые подходы во внешней политике? Тоже нет. Но почему же тогда мы рассчитываем на то, что они поменяют политику по отношению к нам? Вы думаете, они просто так возьмут и сжалятся, потому что мы, как говорит президент России, "братские" народы?" – говорит он.

Цимбалюк также усомнился в том, что Россия решит отказаться от агрессии против Украины из-за санкций или слишком больших трат на войну на Донбассе. Он уверен, что несмотря на ограничения, которые негативно влияют на экономику оккупантов, они будут стремиться к их отмене совершенно другим путем. Так, Москва будет стремиться, чтобы Украина и Европа признали свою неправоту и санкции обнулились.

"Говорят, что Донбасс России обходится дорого. Да, очевидно это какое-то количество миллиардов долларов в год на поддержание военных группировок, на выплаты социальных пособий и на плавное усыпление Донбасса. Но кто сказал, что для такой большой страны это критическая сумма? Они могут плодить нестабильность еще долгие годы. Тем более цель у них очень важная – сделать страну Украина неуправляемой. И для этого они добиваются федерализации", – объяснил Цимбалюк логику действий агрессора, предостерегая от ее поддержки украинскую власть.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Яременко заявил, что Украина не сможет отказаться от имплементации так называемой формулы Штайнмайера без последствий.

Кроме того он назвал митинги против "формулы Штайнмайера" нормальным явлением, однако попросил не нагнетать ситуацию, поскольку "о капитуляции не может идти и речи".

Также Яременко сказал, что Украина считает президента России Владимира Путина представителем оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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