"Приехали своим ходом": Цимбалюк осадил Путина из-за танков России на Донбассе

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил публичную перепалку с президентом России Владимиром Путиным после его пресс-конференции в сети.

На своей странице в Facebook он опроверг утверждение лидера страны-агрессора о том, что ВСУ якобы используют исключительно советскую бронетехнику.

"На счет украинских танков на Кубани. Владимир Владимирович вступил в дискуссию относительно украинских боевых машин. Говорит, что Т-64 – советский танк. Мол, у нас своего ничего нет. Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня "Булат", – напомнил Путину Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Кроме того журналист подколол президента России, напомнив ему, какие боевые машины армии российских оккупантов присутствуют на Донбассе.

"В российской армии тоже в основном советские танки, тоже модернизированные. В частности, на Донбассе против нас воевали танки в модернизации Т-72Б3. Такие танки есть только в Вооруженных силах этой большой страны. В Украину они точно не экспортировались. Приехали своим ходом", – потроллил Цимбалюк российского лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Цимбалюк устроил яркий баттл с президентом России Владимиром Путиным на его ежегодной пресс-конференции 19 декабря. Он пошутил об украинских танках на Кубани и спросил, когда Кремль распустит оккупационные администрации в террористических "Л/ДНР".

А в кулуарах мероприятия Цимбалюк встретился с пропагандистами террористов "Л/ДНР". Он спросил у них, как живется в оккупации и с комендантским часом украинскому Донецку.

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