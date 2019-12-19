Главная Новости
19 декабря • обновлено в 17:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Приехали своим ходом": Цимбалюк осадил Путина из-за танков России на Донбассе

Читать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил публичную перепалку с президентом России Владимиром Путиным после его пресс-конференции в сети.

На своей странице в Facebook он опроверг утверждение лидера страны-агрессора о том, что ВСУ якобы используют исключительно советскую бронетехнику.

"На счет украинских танков на Кубани. Владимир Владимирович вступил в дискуссию относительно украинских боевых машин. Говорит, что Т-64 – советский танк. Мол, у нас своего ничего нет. Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня "Булат", – напомнил Путину Цимбалюк.

Новости
"Наблюдатели на танках?" Цимбалюк публично осадил рупоров Кремля из-за войны в Украине

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

Кроме того журналист подколол президента России, напомнив ему, какие боевые машины армии российских оккупантов присутствуют на Донбассе.

"В российской армии тоже в основном советские танки, тоже модернизированные. В частности, на Донбассе против нас воевали танки в модернизации Т-72Б3. Такие танки есть только в Вооруженных силах этой большой страны. В Украину они точно не экспортировались. Приехали своим ходом", – потроллил Цимбалюк российского лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Пресс-конференция Путина
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
12
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Какой ему позор!!! А особенно когда Путин про танки т- 34 на Кубани.... Видимо лицо этого "журналиста", видимо и ему дошло,как его Путин подь#бал!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
В декабре 2017 года бывший заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочной заявил: «Некоторые варианты модернизации [бронетехники] оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ «Булат» в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64.»
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Цимбалюк осадил Путина))))) Хорошо хоть в угол не поставил
Показать комментарий полностью
Ответить
5
3
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Захаров Дмитрий, поди обосЦался, когда задавал вопросы Путину)))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги