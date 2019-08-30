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"Цена очень высока": названо имя пленного, которого требует отдать Путин

9.6т Читать материал на украинском

Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

Об этом заявил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в Facebook. Он напомнил, что Цемах - командир роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17".

"Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, провезли через блок-посты российских спецслужб, потому что он был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах он является одной из самых главных целей прокуратуры Нилерландов", - написал журналист.

"Цена очень высока": названо имя пленного, которого требует отдать Путин

Politeka.net

По его данным, именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных.

"Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020-м году. Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину. Если Украина освобождает Цемаха - мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности", - написал он.

Бутусов утверждает, что идут многоуровневые переговоры.

"Не в наших интересах сейчас поднимать информационную волну. Цена вопроса очень высока", - заключил он.

"Цена очень высока": названо имя пленного, которого требует отдать Путин

Вести

"Цена очень высока": названо имя пленного, которого требует отдать Путин

Напомним, между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности. "Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", – сказано в обращении.

Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа. Все подробности можно прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал ракетный комплекс "Бук", из которого сбили лайнер.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Юрий Бутусов Владимир Путин
Место
Украина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Если среди украинцев остались мужики, то разбейте фейкоплёту Бутусову голову
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Цемах надо было сразу передать международной следственной комиссии , для проведения досудебных следственных действий .
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Volovik Oleg, Он скорее упадёт и стукнется головой, вкручивая лампочку в камере, чем будет передан международной следственной комиссии.
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