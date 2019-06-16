Цель – пенсионеры: в Киеве активизировалась циничная афера

В Печерском районе Киева в один день с коротким интервалом времени в домах старой застройки на Цитадельной и Петра Болбочана произошли два случая мошенничества. Учитывая, что у них похожий сценарий, это наталкивает на мысль о действиях одних и тех же обманщиц.

По информации источников издания Страна в правоохранительных органах, к двум пенсионеркам (одной потерпевшей 71 год, другой – 72) в обеденное время пятницы, 14 июня, позвонили в дверь две женщины. Дальше был разыгран заезженный спектакль с проверкой списков льготников-пенсионеров, якобы инициированный районной администрацией.

Пока обе пожилые женщины искали все документы (настырные представители "собеса" требовали именно все документы, которые есть у пенсионеров, дающих право на льготы), гостьи ловко обшарили их жилье и вынесли у одной пенсионерки 90 тысяч гривен, у другой - 40 тысяч.

По описанию потерпевших, вороватые визитерши были смуглыми, одеты неопрятно и тыкали в лицо какими-то заламинированными корочками", которые потерпевшие не рассмотрели.

В обеих случаях заведены уголовные дело по статье 190 УК Украины ("Мошенничество"). Оперативники сейчас пытаются установить личности мошенниц путем демонстрирования потерпевшим своей картотеки с фото из базы "Армор", где собраны данные о задержанных за подобные преступления.

Судя по описанию, старушек обчистили представители "цыганского собеса", которые, со слов оперов, давно повадились дурить голову пожилым людям подобными спектаклями в центре Киева с визитами лжеработников то Пенсионного фонда, то собеса или других инстанций.

Из-за того что многие пожилые люди испытывают по старинке благоговейный страх перед государственными людьми и привыкли на слово верить человеку с "ксивой", подобные разводы и продолжают до сих пор работать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине под видом компьютерных мастеров мошенники проникают в дома пенсионеров, устанавливают пароли на жесткие диски их компьютеров и требуют выкуп в размере 2-3 тыс. грн.

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