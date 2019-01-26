''Троянская кобыла'': рассекречена двойная агентка из ''ДНР'', которая хотела сбежать во Львов

В сети раскрыли чиновницу "Министерства информации "ДНР" Наталью Першину, которая пыталась сбежать из оккупированной территории во Львов.

Першина является "заместителем начальника департамента информполитики", пишет в своем блоге Фашик Донецкий.

Женщина с целью получить пропуск в Украину и уехать вместе с семьей на запад, предоставила секретные внутренние документы ведомства, однако в последний момент вернулась к идеалам российской пропаганды.

Наталья Першина fashikdonetsk.com

Миротворец

"Она большой, типа, начальник — в ее прямом подчинении находилось непосредственное руководство 9 каналов "ДНР", – рассказал блогер. По его словам, в 2016 году она предложила себя в качестве информатора с целью покинуть оккупированный Донецк.

Отмечается, что для подтверждения серьезности своих намерений Першина выдала структуру пропагандистского "министерства" и другие внутренние данные. В обмен она, якобы, попросила помочь с переездом: новый паспорт, удаление данных из сайта "Миротворец" и деньги.

fashikdonetsk.com

fashikdonetsk.com

Однако в итоге, по словам блогера, мнение чиновницы "ДНР" резко поменялось. В связи с этим и были обнародованы ее "доносы".

"Но произошло несчастье — у Наташи атрофировался мозг и исчез инстинкт самосохранения. Неожиданно она начала на полном серьезе говорить тезисами роспропаганды и отказалась сотрудничать", – пояснил он.

fashikdonetsk.com

fashikdonetsk.com

fashikdonetsk.com

fashikdonetsk.com

fashikdonetsk.com

fashikdonetsk.com

fashikdonetsk.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли судьбу бывшего "министра культуры" террористической "ДНР" Натальи Ворониной, которую районный суд российского Адлера постановил депортировать в Украину и запретил ей въезд в Россию на пять лет.

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