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"Трасса 666": сеть шокировала украинская дорога

6.3тЧитать материал на украинском

В сети пользователи активно обсуждали украинскую дорогу, которая поразила своим ужасным состоянием.

Фото в Facebook опубликовала украинский журналист Юлия Рябчун, отметив важность данной автодороги.

"Как вы думаете, какая это трасса? Подскажу, она национального значения", – спросила она у пользователей.

"Трасса 666": сеть шокировала украинская дорога

Скриншот

В комментариях предполагали, что это может быть дорога Киев – Чоп, Киев – Харьков, где-то в Полтавской области или под Уманью.

По итогу пользователи узнали дорогу Киев – Черкассы. Однако некоторые юзеры сети предлагали свои смешные варианты: "Наверное, это недалеко от пересадки на гиперлуп", "Трасса Зинануе*твоюмать – 666".

"Трасса 666": сеть шокировала украинская дорога

Скриншот

"Трасса 666": сеть шокировала украинская дорога

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань попал в аварию на дороге Мукачево – Львов.

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Место
УкраинаЧеркассы
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