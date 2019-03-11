"Трасса 666": сеть шокировала украинская дорога

В сети пользователи активно обсуждали украинскую дорогу, которая поразила своим ужасным состоянием.

Фото в Facebook опубликовала украинский журналист Юлия Рябчун, отметив важность данной автодороги.

"Как вы думаете, какая это трасса? Подскажу, она национального значения", – спросила она у пользователей.

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В комментариях предполагали, что это может быть дорога Киев – Чоп, Киев – Харьков, где-то в Полтавской области или под Уманью.

По итогу пользователи узнали дорогу Киев – Черкассы. Однако некоторые юзеры сети предлагали свои смешные варианты: "Наверное, это недалеко от пересадки на гиперлуп", "Трасса Зинануе*твоюмать – 666".

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Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань попал в аварию на дороге Мукачево – Львов.

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