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10 января • обновлено в 21:11
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Трагедия самолета МАУ: Пристайко раскрыл план Украины на случай вины Ирана

3.1т
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Украина будет требовать компенсации и наказания виновных в случае доказательств причастности Ирана к катастрофе самолета МАУ.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге в пятницу, 10 января.

"Если удастся доказать, если мы докажем, что этот самолет был сбит, безусловно, мы будем требовать не только привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсации", – сказал дипломат.

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При этом он выступил против того, чтобы рассматривать модели поведения украинской стороны до того, пока не будет установлен результат расследования.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

УНИАН

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Трагедия самолета МАУ: Пристайко раскрыл план Украины на случай вины Ирана

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Производство сахара в Украине в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) сократилось на 19% по сравнению с предыдущим МГ – до 1,48 млн тонн. Согласно сообщению Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", всего в сезоне работало 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 млн тонн сахарной свеклы, что почти на треть меньше чем годом ранее. "Как видим, существенное уменьшение количества сырья повлекло за собой сокращение работы производственных мощностей и, как следствие, снижение производства сахара в целом", - цитируется в сообщении заместитель председателя правления ассоциации Руслана Яненко. По ее словам, такой результат является достаточно прогнозируемым, ведь мировой профицит сахара, который наблюдался последние три года, существенно повлиял и на украинский рынок - сокращение посевных площадей под сахарной свеклой на 20% и уменьшение количества сырья. "Кроме того, что девять перерабатывающих предприятий в этом году не запустились, производственный сезон также сократился почти на месяц, а это, безусловно, отразится на себестоимости производства сахара, ведь минимально сахарный завод должен отработать 100 дней, чтобы покрыть расходы на запуск", - заметила Яненко.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Можете взять газом, если деньгами не отдадут.
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ivanov sergej
ivanov sergej
интересно что он скажет когда откроется что его сбили сша?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ivanov sergej, кклы, извинятся, что их самолет оказался на пути американской демократической ракеты, и заплятят за сбитую ракету...
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