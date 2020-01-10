Трагедия самолета МАУ: Пристайко раскрыл план Украины на случай вины Ирана

Украина будет требовать компенсации и наказания виновных в случае доказательств причастности Ирана к катастрофе самолета МАУ.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге в пятницу, 10 января.

"Если удастся доказать, если мы докажем, что этот самолет был сбит, безусловно, мы будем требовать не только привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсации", – сказал дипломат.

При этом он выступил против того, чтобы рассматривать модели поведения украинской стороны до того, пока не будет установлен результат расследования.

Вадим Пристайко УНИАН

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