Террористы "засветили" маршрут танков, обстреливающих ВСУ
В сеть слили маршрут взвода танков РФ под Донецком.
В сети появилась карта с маршрутом взвода российских танков, которые регулярно обстреливают позиции воинов Вооруженных сил Украины на Донбассе.
Ее обнародовали на Telegram-канале "Добрый Шубин", уточнив, что снимок был сделан в районе донецкого аэропорта.
В сети показали маршрут передвижения взвода российских танков под Донецком Telegram-канал "Добрый Шубин"
Как утверждает автор, все танки оснащены приборами ночного видения, а их экипажи состоят из россиян. "Все, что нужно знать о "гражданской войне" в Украине", – отмечается под кадрами, сделанными со спутника.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети обнародовали координаты базы оккупантов во временно захваченном Донецке, где размещены танки и БТРы российских наемников.
Этот объект расположен в непосредственной близости к жилым кварталам.
Еще одну военную базу террористы "ДНР" обустроили в оккупированной Макеевке Донецкой области – на территории детской колонии.