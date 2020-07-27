Террористы "засветили" маршрут танков, обстреливающих ВСУ

В сеть слили маршрут взвода танков РФ под Донецком.

В сети появилась карта с маршрутом взвода российских танков, которые регулярно обстреливают позиции воинов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Ее обнародовали на Telegram-канале "Добрый Шубин", уточнив, что снимок был сделан в районе донецкого аэропорта.

В сети показали маршрут передвижения взвода российских танков под Донецком Telegram-канал "Добрый Шубин"

Как утверждает автор, все танки оснащены приборами ночного видения, а их экипажи состоят из россиян. "Все, что нужно знать о "гражданской войне" в Украине", – отмечается под кадрами, сделанными со спутника.

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