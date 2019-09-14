Террористы ударили по ОС на Донбассе: у ВСУ много раненых

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 сентября 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает штаб ООС на странице в Facebook, за минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

ВСУ Антикор

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки - из снайперской и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Талаковки - из стрелкового оружия;

дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово - противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них - один для сброса гранатометных выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм;

вблизи Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;

четыре раза неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм.

Как писал OBOZREVATEL, 11 сентября в штабе ООС сообщили о гибели двух военнослужащих ВСУ. Позже стало известно, что они были морпехами.

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