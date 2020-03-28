Террористы на Донбассе ранили двух украинских защитников: ВСУ ответили

В зоне Операции Объединенных сил в субботу, 28 марта, в ходе обстрелов террористов были ранены два украинских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что российско-оккупационные войска открыли огонь у населенного пункта Шумы.

В результате украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое.

Обстрелы в ООС УНН

Кроме того, вблизи населенного пункта Хутор Вольный работал снайпер террористов, который ранил воина ВСУ. Состояние здоровья защитника – средней тяжести.

"Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения", – сказано в сообщении.

В ООС подчеркнули, что дали адекватный ответ на провокации. Потери противника уточняются.

По данным сводки, всего в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Замечена работа снайперской пары.

Как писал OBOZREVATEL, украинскому военнослужащему Сергею Михальчуку, погибшему 14 декабря на Донбассе при спасении товарища, посмертно присвоено звание Героя Украины.

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