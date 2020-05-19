Террористы "Л/ДНР" признались в упаднических настроениях в своих рядах, а также в том, что там часто происходят убийства и процветает пьянство.

Скриншот с откровениями оккупантов в одном из пабликов опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "200 бригада, или интересная история, как самоликвидируются "орки", – подметил он.

В посте боевиков речь идет о красноречивом случае: в мае этого года дежурство двоих разведчиков террористов закончилось летальным исходом.

Признание оккупантов Telegram-канал Анатолия Штефана

Охраняя в карауле технику, которая уходила на боевое задание, они начали вместе распивать спиртное. В состоянии опьянения один из террористов выпустил очередь из автомата Калашникова в своего напарника и убил его шестью выстрелами.

"Армия начинает сама себя уничтожать. После разговоров с некоторыми знакомыми "ополченцев" могу вам ответственно заявить, что моральный дух бойцов сейчас – ниже плинтуса. Настроения упаднические", – признаются наемники.

Террорист "Л/ДНР" InformNapalm

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне ООС на Донбассе 16 мая был ликвидирован террорист "ДНР" Алексей Перехрест ("Немец"), который числился в базе преступников на сайте "Миротворец". Он якобы погиб при обстреле позиций оккупантов 93 бригадой ВСУ.

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