Террористы "ДНР" похитили украинца Синченко после его бегства из плена

Террористы "ДНР" вновь задержали уже дважды пленного украинского патриота Григория Синченко.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила его мать Татьяна Гулевская. По ее словам, это случилось 29 июня, практически через месяц после побега украинца из плена боевиков, где его подвергали пыткам.

"Мне написал адвокат, Гришу поймали... Во время плена его очень пытали. На фото, которое показывали по местному телевидению спецслужбы, на лице Григория видны следы ожогов. Я могу только представить, что его ожидает сейчас", – рассказала женщина.

Она подчеркнула, что представители "МВД ДНР", которые ранее приезжали к ее маме в Донецк, предупреждали, что "свободы Григорию не видать, как и жизни".

Кроме этого, добавила она, больше недели назад спецслужбы так называемой республики арестовали ее дочь и выбивали от нее признание о местонахождении брата.

"Ее отпустили после задержания Гриши", – отметила Татьяна Гулевская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае дважды плененный украинский патриот Григорий Синченко смог совершить побег из подвала террористов "ДНР", где его подвергали пыткам.