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23 мая • обновлено в 14:42
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Террориста "ДНР" из батальона "Моторолы" посадили за решетку в Казахстане

1.1т
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В Казахстане к 4,5 годам тюремного срока приговорили террориста "ДНР" Евгения Щербака, которого задержали в России.

РФ выдала боевика по запросу казахской стороны, сообщил в Телеграм-канал украинский журналист Денис Казанцев.

"В Казахстане за наемничество предусмотрена уголовная ответственность. Так вот, суд состоялся быстро, и Щербаку уже дали 4,5 года тюрьмы за наемничество. Что тут можно сказать? Россия кинет всегда. Будет урок другим наивным дурачкам", – отметил он.

Террорист "ДНР" Евгений Щербак

Террорист "ДНР" Евгений Щербак

Добавим, что депутат российской Госдумы РФ Сергей Шаргунов рассказал, что оплатил Щербаку адвоката.

"Из России, которая его поманила на войну всем блеском и шумом своих телеэкранов, Евгения выдали в Казахстан. Хотя он умолял предоставить ему убежище. И уж конечно, никто не озаботился дальнейшей судьбой преданного", – сказал российский политик.

Террорист "ДНР" Евгений Щербак

Террорист "ДНР" Евгений Щербак

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия выдала Казахстану террориста Евгения Щербака, который воевал против Украины в составе батальона "Спарта" ликвидированного боевика Арсена Павлова ("Моторолы").

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Казахстан
Теги
тюрьма террористы "ДНР" ДНР
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