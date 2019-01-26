''Теперь он в бегах!'' В Киеве суд принял скандальное решение по ''королю песчаной мафии''

Голосеевский районный суд города Киева отпустил под домашний арест предполагаемого организатора нападения на журналистов с топором и "короля песчаной мафии'' Киева Михаила Бурду.
"Ну что, друзья, воры на свободе. Слава Украинскому Правосудию. Тяжкое преступление, пресса гудит, правоохранители роют землю", — сыронизировал на своей странице Facebook журналист Роман Бочкала.
Сообщив об исходе судебного заседания, он отметил, что судья обеспечила подозреваемым самую легкую степень домашнего ареста - необходимость находиться дома с 23 часов вечера до 7 часов утра.
Суд в Киеве
facebook.com/bochkala
Суд в Киеве
facebook.com/bochkala
Суд в Киеве
facebook.com/bochkala
"По иронии судьбы организатор разбойного нападения, пресловутый Михаил Бурда, во время совершения преступления находился под домашним арестом! Только за другое преступление. И что мы видим. Домашний арест не помешал ему совершить новое преступление. И теперь он в бегах. Где гарантия, что его соратники не сделают так же ?! Судья все это знала", — напомнил Бочкала.
Журналист также отметил, что судья совершенно не исследовала показания, на которые ссылался прокурор.
Суд в Киеве
facebook.com/bochkala
"Выходя из зала, один из нападавших улыбнулся в лицо пострадавшему — еще, мол, увидимся. Обязательно — в апелляции", — подытожил Бочкала.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нападение на активистов было совершено 24 января. Во время обыска места преступления полиция изъяла мобильные телефоны лиц, которые там находились, топор, газовый баллончик, два ножа, три устройства для отстрела резиновых пуль, охотничий карабин, стартовый пистолет, патроны и три автомобиля.
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