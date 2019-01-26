''Теперь он в бегах!'' В Киеве суд принял скандальное решение по ''королю песчаной мафии''

Голосеевский районный суд города Киева отпустил под домашний арест предполагаемого организатора нападения на журналистов с топором и "короля песчаной мафии'' Киева Михаила Бурду.

"Ну что, друзья, воры на свободе. Слава Украинскому Правосудию. Тяжкое преступление, пресса гудит, правоохранители роют землю", — сыронизировал на своей странице Facebook журналист Роман Бочкала.

Сообщив об исходе судебного заседания, он отметил, что судья обеспечила подозреваемым самую легкую степень домашнего ареста - необходимость находиться дома с 23 часов вечера до 7 часов утра.

Суд в Киеве facebook.com/bochkala

Суд в Киеве facebook.com/bochkala

Суд в Киеве facebook.com/bochkala

"По иронии судьбы организатор разбойного нападения, пресловутый Михаил Бурда, во время совершения преступления находился под домашним арестом! Только за другое преступление. И что мы видим. Домашний арест не помешал ему совершить новое преступление. И теперь он в бегах. Где гарантия, что его соратники не сделают так же ?! Судья все это знала", — напомнил Бочкала.

Журналист также отметил, что судья совершенно не исследовала показания, на которые ссылался прокурор.

Суд в Киеве facebook.com/bochkala

"Выходя из зала, один из нападавших улыбнулся в лицо пострадавшему — еще, мол, увидимся. Обязательно — в апелляции", — подытожил Бочкала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нападение на активистов было совершено 24 января. Во время обыска места преступления полиция изъяла мобильные телефоны лиц, которые там находились, топор, газовый баллончик, два ножа , три устройства для отстрела резиновых пуль, охотничий карабин, стартовый пистолет , патроны и три автомобиля.

Ранее журналисты-расследователи "Стоп коррупции" выяснили, что компания "Мостобуд" продолжает намывать и вывозить песок с берегов Днепра на Выдубичах, несмотря на арест техники и расторжение договора аренды земельного участка.

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