Тело пытались спрятать: пропавший крымский татарин найден зверски убитым

В аннексированном Крыму зверски убили крымского татарина Фахри Мустафаева.

Тело мужчины пытались спрятать, закопав в селе Ароматное Бахчисарайского района. Об этом на странице в Facebook сообщил журналист телеканала ATR Шевкет Наматуллаев.

Отмечается, что 38-летний Мустафаев пропал 10 июля. Примерно в 09:00 ему кто-то позвонил, после чего он срочно собрался и выехал, сообщив семье, что едет в Симферополь по делам. После 09:30 на телефонные звонки не отвечал.

Фахри Мустафаев facebook.com/namatullaev

Известно, что у Мустафаева остались трое малолетних детей. "Дата и точное время проведения дженазе пока не известно, так как только начались следственные и оперативные действия", – написал Наматуллаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля в Москве (Россия) на Красной площади собрался митинг в поддержку арестованных крымских татар на оккупированном полуострове. Московская полиция задержала семь участников акции.

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