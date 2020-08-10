Я запретила себя жалеть, – телеведущая Луговая об избиении в поезде

Анастасия Луговая до и после нападения.
Телеведущая Анастасия Луговая, которая пережила избиение и попытку изнасилования в поезде, рассказала что запретила близким себя жалеть.
Об этом женщина написала в Facebook. Она пожаловалась на усиливающуюся головную боль, однако отметила, что старается пить меньше обезболивающих препаратов.
"В моей палате нет слез! Мои друзья и близкие знают это, и приходят меня веселить, рассказать о жизни. Приходят со своими детками. Мы вспоминаем истории. Доктора и медсестры против такого количества посетителей, но я за. Я пока не могу оставаться одна. Меня погружает в ту ночь, постоянно всплывают детали, фразы, лицо этой сущности", – написала журналистка.
Она добавила, что ее челюсть, сломанная в нескольких местах, будет ныть "даже после заживления и реагировать на холод".
Луговая поблагодарила всех за поддержку и призвала других жертв насильника отозваться, чтобы мужчина понес заслуженное наказание.
Facebook / Анастасия Луговая
Facebook / Анастасия Луговая
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 1 августа в поезде Мариуполь – Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, который трижды был судим.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Всех проводников и начальника поезда Мариуполь – Киев уволили.