Я запретила себя жалеть, – телеведущая Луговая об избиении в поезде

Анастасия Луговая до и после нападения.

Телеведущая Анастасия Луговая, которая пережила избиение и попытку изнасилования в поезде, рассказала что запретила близким себя жалеть.

Об этом женщина написала в Facebook. Она пожаловалась на усиливающуюся головную боль, однако отметила, что старается пить меньше обезболивающих препаратов.

"В моей палате нет слез! Мои друзья и близкие знают это, и приходят меня веселить, рассказать о жизни. Приходят со своими детками. Мы вспоминаем истории. Доктора и медсестры против такого количества посетителей, но я за. Я пока не могу оставаться одна. Меня погружает в ту ночь, постоянно всплывают детали, фразы, лицо этой сущности", – написала журналистка.

Она добавила, что ее челюсть, сломанная в нескольких местах, будет ныть "даже после заживления и реагировать на холод".

Луговая поблагодарила всех за поддержку и призвала других жертв насильника отозваться, чтобы мужчина понес заслуженное наказание.

Facebook / Анастасия Луговая

Facebook / Анастасия Луговая

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL: