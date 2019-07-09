Телемост NewsOne с Россией: выяснилось, как Путин решил ударить по Украине и Грузии

Объявление о проведении телемоста украинского телеканала NewsOne с российскими пропагандистами было частью новой информационной атаки России на Украину.

Об этом для "Информационного сопротивления" сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"По сути, Кремль в эти дни разыграл коварную и продуманную партию, причем охватив информационное пространство одновременно и Украины и Грузии. И хотя, о подобном развитии событий говорилось и писалось неоднократно, готовность к ним для многих оказалась нулевой. Но, итог таков, что нам приходится подводить черту по проделанной спецслужбами РФ работе", – сказано в публикации.

Отмечается, что Россия пыталась хаотизировать обстановку в Украине, анонсировав телемост через своего ставленника №1 в Украине Виктора Медведчука.

"Параллельно с анонсом телемоста, в Грузии, где уже достаточно давно проводится хаотизация социально-общественной обстановки, запустили скандальный ролик на Рустави-2 и сразу же вели его в информационное поле Украины. И если для Грузии это был очередной повод для создания протестных настроений, то подтекстом для Украины была аргументация сторонникам "зрады", что грузинские телевизионщики открыто Путина унижают, а в Украине телемосты делают!" – пишет Коваленко.

Владимир Путин

Эксперт отметил, что на данном фоне со своими антипутинскими заявлениями активизировался третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который напрямую связан с Рустави-2.

"И возможно, Украину бы ждали акции протеста, с файерами, горящими шинами и столкновения с полицией, в ходе которых были бы пострадавшие с обеих сторон, что очень складно бы ложилось в концепцию российской пропаганды о радикальных настроениях в Украине, особенно накануне инициированного РФ заседания Совбеза ООН. Но, реакция на телемост со стороны, как СНБО, СБУ так и президента Украины, внесли свои коррективы не только в информационное поле, но и пропагандистскую повестку дня", – подчеркнули в "ИС".

Коваленко отметил, что Украине удалось сорвать планы Кремля с "обезумевшими радикалами", но это не означает, что Россия бросила свои идеи о “русофобии” и “фашизме” в нашей стране.

"Причем, не удивлюсь, если именно этот срыв телемоста послужит, например, причиной для срыва "Минска". Но, то, что эту тему использует кремлевская клика в ходе заседания Совбеза ООН – несомненно!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Спикер Рады Андрей Парубий обратился к СБУ с требованием отреагировать на намерения телеканала NewsOne, который входит в медиагруппу Виктора Медведчука, провести телемост с Россией.

Позже NewsOne внезапно отменил телемост с Россией, который был запланирован на 12 июля, и заявил о давлении.

При этом пропагандистский телеканал "Россия 1" не увидел оснований для отмены телемоста с ТВ-каналом NewsOne.

Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

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