МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Техника РФ на Донбассе: Волкер заявил о новых доказательствах против Кремля

3.1тЧитать новость на украинском

Видео, снятое Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Донбассе, на котором зафиксированы колонны грузовиков, которые посреди ночи въезжали в Украину с территории РФ, является доказательством того, что Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке страны

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в Twitter.

"На этих кадрах, снятых спецмониторинговой миссией ОБСЕ, конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России. Напомним, действия России заблокировали эффективную работу миссии по мониторингу границы, и российские силы постоянно препятствуют СММ ОБСЕ посещать границу", - заявил он.

Новости
На Донбассе активизировались бои: ВСУ нанесли мощный удар

По его словам, это еще один способ, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на поддержание мира".

В свою очередь в ОБСЕ подтвердили, что их беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал колонны грузовиков поздно вечером 7 августа.

"БПЛА обнаружил колонну из 8 шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками, которые двигались на восток по дороге у н. п. Чистяково (неподконтрольный правительству, 62 км к востоку от Донецка). Вблизи н. п. Маныч, что примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Российской Федерацией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, которая проходит через границу. После этого БПЛА зафиксировал вторую колонну, которая двигалась в западном направлении от границы с Российской Федерацией по этой же грунтовой дороге", - говорится в сообщении наблюдателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СММ ОБСЕ, Россия за июль в 8,5 раз увеличила количество тяжелой техники и вооружений на оккупированном Донбассе, что привело к эскалации конфликта.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Курт Волкер
Место
Украина
Объект
ОБСЕ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
8
Смешно
4
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги