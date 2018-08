Техника РФ на Донбассе: Волкер заявил о новых доказательствах против Кремля

Видео, снятое Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Донбассе, на котором зафиксированы колонны грузовиков, которые посреди ночи въезжали в Украину с территории РФ, является доказательством того, что Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке страны

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в Twitter.

"На этих кадрах, снятых спецмониторинговой миссией ОБСЕ, конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России. Напомним, действия России заблокировали эффективную работу миссии по мониторингу границы, и российские силы постоянно препятствуют СММ ОБСЕ посещать границу", - заявил он.

По его словам, это еще один способ, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на поддержание мира".

Here is footage from @OSCE_SMM of convoys of trucks illegally entering and exiting Ukraine from Russia. As a reminder, Russia has blocked an effective border monitoring mission and its forces routinely prevent the SMM from visiting the border. https://t.co/uXC1D6qmCK