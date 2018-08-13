Техника РФ на Донбассе: Волкер заявил о новых доказательствах против Кремля

Видео, снятое Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Донбассе, на котором зафиксированы колонны грузовиков, которые посреди ночи въезжали в Украину с территории РФ, является доказательством того, что Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке страны

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в Twitter.

"На этих кадрах, снятых спецмониторинговой миссией ОБСЕ, конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России. Напомним, действия России заблокировали эффективную работу миссии по мониторингу границы, и российские силы постоянно препятствуют СММ ОБСЕ посещать границу", - заявил он.

По его словам, это еще один способ, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на поддержание мира".

Here is footage from @OSCE_SMM of convoys of trucks illegally entering and exiting Ukraine from Russia. As a reminder, Russia has blocked an effective border monitoring mission and its forces routinely prevent the SMM from visiting the border. https://t.co/uXC1D6qmCK — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 августа 2018 г.

This is yet another way that Russia deliberately prolongs the conflict and sustains the fighting in eastern Ukraine despite international efforts to bring #Peace4Ukraine. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 августа 2018 г.

В свою очередь в ОБСЕ подтвердили, что их беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал колонны грузовиков поздно вечером 7 августа.

"БПЛА обнаружил колонну из 8 шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками, которые двигались на восток по дороге у н. п. Чистяково (неподконтрольный правительству, 62 км к востоку от Донецка). Вблизи н. п. Маныч, что примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Российской Федерацией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, которая проходит через границу. После этого БПЛА зафиксировал вторую колонну, которая двигалась в западном направлении от границы с Российской Федерацией по этой же грунтовой дороге", - говорится в сообщении наблюдателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СММ ОБСЕ, Россия за июль в 8,5 раз увеличила количество тяжелой техники и вооружений на оккупированном Донбассе, что привело к эскалации конфликта.