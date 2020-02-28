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28 февраля • обновлено в 22:07
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Павел Верещагин
Павел Верещагин
Таможня дает добро Все статьи автора

Таможенники на Закарпатье обнаружили контрабанду итальянских духов

2.2т

Друзья, сегодня опять отличились сотрудники подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой 4 сектора БКОЗ УСБУ в Закарпатской области.

Так, по их информации, таможенниками на таможенном посту Ужгород во время осмотра транспортного средства АО4224СВ / АО4224КХ, ехавшего из Италии в Таджикистан в режиме транзит, было обнаружено незадекларированный товар, а именно парфюмированные изделия итальянского происхождения.

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Парфюмированные изделия были скрыты в середине автомобиля на трех паллетах. В настоящее время продолжается процесс выгрузки товара. Количество незадекларированного товара уточняется.

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Контрабандный товар

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Автор
Павел Верещагин Павел Верещагин
Место
Украина Ужгород
Тег
контрабанда
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