Таможенники на Закарпатье обнаружили контрабанду итальянских духов

Друзья, сегодня опять отличились сотрудники подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой 4 сектора БКОЗ УСБУ в Закарпатской области.

Так, по их информации, таможенниками на таможенном посту Ужгород во время осмотра транспортного средства АО4224СВ / АО4224КХ, ехавшего из Италии в Таджикистан в режиме транзит, было обнаружено незадекларированный товар, а именно парфюмированные изделия итальянского происхождения.

Контрабандный товар

Парфюмированные изделия были скрыты в середине автомобиля на трех паллетах. В настоящее время продолжается процесс выгрузки товара. Количество незадекларированного товара уточняется.

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!