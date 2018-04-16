В полиции ответили на "сенсацию с суицидами СБУшников"

Вечером 14 апреля в Киевской области мужчина при помощи пистолета совершил самоубийство.

"Это был гражданский человек", - сообщили "Обозревателю" в пресс-службе Национальной полиции Украины Киевской области.

Комментируя информацию журналиста Станислава Речинского о том, что якобы 15 апреля два сотрудника СБУ совершили самоубийство, в пресс-службе пояснили: "У нас есть факт самоубийства с пистолетом, человек погиб. Но чтобы он был сотрудником СБУ - такого факта нет".

И уточнили, что речь идет о самоубийстве, которое было совершено вечером 14 апреля.

"У нас открыто уголовное производство по статье 115 со значком "самоубийство". Туда выезжала группа, туда выезжала лаборатория, мы все осмотрели. Но пока говорить о том, что это было убийство, у нас оснований нет. Следствие продолжается", - рассказали в пресс-службе.

"Обозреватель" спросил, была ли найдена предсмертная записка на месте предполагаемого самоубийства. "Нет, записки не было", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, ранее в Службе безопасности Украины подтвердили случай попытки самоубийства своего сотрудника.

Как писал "Обозреватель", Речинский назвал имена этих людей: Олег Вовчок 1978 года рождения и Сергей Ткаченко 1985 года рождения.