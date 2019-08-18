Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Суд в Киеве разрешил арестовать спонсора ФК "Монако": в чем дело

1.1т Читать материал на украинском

Апелляционный суд Киева разрешил задержать бизнесмена, спонсора ФК "Монако" Алексея Федорычева, проживающего в Монако, для избрания меры пресечения.

Как пишет "Судебный репортер", ходатайство НАБУ было удовлетворено 7 августа. В частности, бизнесмен проходит по делу о хищении 295 тыс. тонн ячменя в 2014 году.

Известно, что пять лет назад Государственная продовольственно-зерновая корпорация заключила четыре контракта с Lirtavis Enterprises LTD и Somerton Business Limited на поставку зерна в Саудовскую Аравию.

Алексей Федорычев

Алексей Федорычев

Судебный репортер

По условиям сделки, оффшорные компании становились собственниками ячменя после оплаты на основании документов, предоставленных продавцом. Однако корпорация не получила оплату, а зерно отправилось в Саудовскую Аравию. В результате, убытки составили 60 млн долларов.

Федорычев проходит по делу в статусе подозреваемого. В Монако высылали подозрения НАБУ и Минюст, однако власти отказывались вручать документ бизнесмену, поскольку инкриминированные ему преступления не подлежат уголовной ответственности по законодательству княжества.

Новости
Пойманного на взятке Грымчака оставили в СИЗО после ошибки суда: все подробности

Во время последнего заседания прокурор сообщил судье, что НАБУ предприняло уже все возможные меры, предусмотренные законодательством и международными договорами. Потому Федорычев должен считаться подозреваемым. Суд согласился с этой позицией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых двое сотрудников компании ДТЭК. Два сотрудника прервали свои отпуска и вернулись в Киевдля участия в процессуальных действиях НАБУ.

Позже Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство НАБУ о задержании сотрудника компании ДТЭК, которому было предъявлено подозрение.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Теги
Апелляционный суд Киева Национальное антикоррупционное бюро Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...