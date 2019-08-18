Суд в Киеве разрешил арестовать спонсора ФК "Монако": в чем дело

Апелляционный суд Киева разрешил задержать бизнесмена, спонсора ФК "Монако" Алексея Федорычева, проживающего в Монако, для избрания меры пресечения.

Как пишет "Судебный репортер", ходатайство НАБУ было удовлетворено 7 августа. В частности, бизнесмен проходит по делу о хищении 295 тыс. тонн ячменя в 2014 году.

Известно, что пять лет назад Государственная продовольственно-зерновая корпорация заключила четыре контракта с Lirtavis Enterprises LTD и Somerton Business Limited на поставку зерна в Саудовскую Аравию.

Алексей Федорычев Судебный репортер

По условиям сделки, оффшорные компании становились собственниками ячменя после оплаты на основании документов, предоставленных продавцом. Однако корпорация не получила оплату, а зерно отправилось в Саудовскую Аравию. В результате, убытки составили 60 млн долларов.

Федорычев проходит по делу в статусе подозреваемого. В Монако высылали подозрения НАБУ и Минюст, однако власти отказывались вручать документ бизнесмену, поскольку инкриминированные ему преступления не подлежат уголовной ответственности по законодательству княжества.

Во время последнего заседания прокурор сообщил судье, что НАБУ предприняло уже все возможные меры, предусмотренные законодательством и международными договорами. Потому Федорычев должен считаться подозреваемым. Суд согласился с этой позицией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых двое сотрудников компании ДТЭК. Два сотрудника прервали свои отпуска и вернулись в Киевдля участия в процессуальных действиях НАБУ.

Позже Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство НАБУ о задержании сотрудника компании ДТЭК, которому было предъявлено подозрение.

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