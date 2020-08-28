Суд признал виновными в нарушении законов и обычаев войны "козаков ЛНР"

Суд вынес заочный приговор четверым членам незаконного вооруженного формирования России, гражданам Украины, которые входили в состав так называемой "казачьей национальной гвардии всевеликого войска Донского имени Платонова".

Организатор преступной группировки приговорен к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы, еще троих – к 10 годам лишения свободы, сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Их признали виновными в незаконном лишении свободы и похищении людей; участии в незаконном вооруженном формировании; незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами; ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК).

Отмечается, что осужденные с мая по июль 2014 года в составе НВФ в Луганской области, известные как "группа Телегина", похитили шестерых жителей Лисичанска и угрожали оружием, а также физическим насилием.

Указанные лица нарушили статью 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Они насильно удерживали похищенных граждан, заставляли их копать окопы и траншеи, строить блиндажи, защитные баррикады. Укрепления возводились в направлении Северодонецка возле Пролетарского моста через реку Северский Донец.

Осужденные сейчас скрываются от органов следствия и суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд вынес приговор жительнице Великой Новоселки Донецкой области, которая принимала участие в организации незаконного референдума по созданию "ДНР".

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