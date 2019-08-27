Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Суд оккупантов в Крыму отпустил из СИЗО активиста Бекирова

779 Читать материал на украинском

Контролируемый российскими оккупантами Центральный суд Симферополя отпустил из СИЗО крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Как пишет "Крым. Реалии", об этом сообщили его адвокаты Алексей Ладин и Ислям Велиляев. В частности, оккупанты сменили Бекирову меру пресечения и обязали его являться в суд.

Напомним, что российские захватчики обвиняют крымского татарина в якобы хранении боеприпасов.

Новости
В Крыму похитили более десятка активистов: обнародованы их данные и фото

Эдем Бекиров

Эдем Бекиров

"Крым. Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря при въезде в Крым со стороны украинского села Чонгар оккупантами был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров. Он – один из крымскотатарских общественных активистов, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области, 1961 года рождения. Мужчина имеет 1 группу инвалидности и перед незаконным арестом перенес сложнейшую операцию на сердце.

В июне Европейский суд по правам человека обязал Россию срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки в оккупированном Крыму.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Нарушение прав человека в Крыму
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...