Суд оккупантов в Крыму отпустил из СИЗО активиста Бекирова

Контролируемый российскими оккупантами Центральный суд Симферополя отпустил из СИЗО крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Как пишет "Крым. Реалии", об этом сообщили его адвокаты Алексей Ладин и Ислям Велиляев. В частности, оккупанты сменили Бекирову меру пресечения и обязали его являться в суд.

Напомним, что российские захватчики обвиняют крымского татарина в якобы хранении боеприпасов.

Эдем Бекиров "Крым. Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря при въезде в Крым со стороны украинского села Чонгар оккупантами был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров. Он – один из крымскотатарских общественных активистов, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области, 1961 года рождения. Мужчина имеет 1 группу инвалидности и перед незаконным арестом перенес сложнейшую операцию на сердце.

В июне Европейский суд по правам человека обязал Россию срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки в оккупированном Крыму.

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