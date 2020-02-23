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24 февраля • обновлено в 00:47
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Стычки в Новых Санжарах: полиция всерьез взялась за провокаторов

1.3т
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Национальная полиция пытается определить, кто привел к искусственной панике и протестам из-за коронавируса в Новых Санжарах.

Такое заявление 23 февраля сделал советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает "Громадське".

По его словам, правоохранители анализируют визуальную информацию, чтобы определить виновных.

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"Мы отслеживаем всю визуальную информацию, анализируем, определяем тех людей, которые принимали участие в мероприятиях, определяем, какие функции они выполняли во время этого, и движемся в рамках следствия", – подчеркнул он.

Протесты в Новых Санжарах

Протесты в Новых Санжарах

Антикор

По словам Варченко, всю общественно-важную информацию по этому делу Нацполиция будет сообщать общественности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

  • На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы. Самолет приземлился в аэропорту Харькова 20 февраля.

  • Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

  • Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.

  • Сами местные говорят, что якобы стали жертвами однобоких журналистских сюжетов, бездействия власти и двух десятков выпивших земляков.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А лично мне кажется что кто им пример подал?западная ну так вот их тоже нужно судить это они подали пример остальным что можно перекрывать протестовать и ничего не будет,значит их тоже нужно судить за это же или тогда будет не справедливо,наказывать так всех или никого
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