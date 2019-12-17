Ранены 19 человек, подполковник в тяжелом состоянии: участникам бойни под Радой готовят подозрения

Правоохранители готовят подозрения трем лицам, которые под Верховной Радой нанесли повреждения участникам митинга и полицейским.

Об этом сказано на странице полиции Киева в Facebook. Сейчас собираются и анализируются все фото- и видеоматериалы для определения правовой оценки.

Всего в результате ЧП пострадали 17 правоохранителей и двое участников митинга, одному из которых попали брусчаткой в глаз. Серьезно пострадал военнослужащий Нацгвардии, подполковник Кулинко Ю.В. Ему, как выяснил OBOZREVATEL, придется делать трепанацию черепа.

Стычки под Верховной Радой полиция Киева

Стычки под Верховной Радой полиция Киева

Стычки под Верховной Радой полиция Киева

Стычки под Верховной Радой полиция Киева

Стычки произошли якобы из-за открытия рынка земли. Протестующие бросались камнями, бились палками, а правоохранители применили слезоточивый газ. Были задержаны 26 человек, но вскоре их отпустили. Около 19:00 протестующие разошлись, но анонсировали новые протесты 18 декабря.

На акции был замечен лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, который вступил в схватку с журналистом. Также пришла лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Из-за митингов под Радой в Киеве образовались масштабные пробки, центр столицы был заблокирован некоторое время.

Президент Владимир Зеленский осудил протесты с применением физической силы, отметив, что Украина идет путем развития, несмотря на сопротивление "старых политических элит".

В разгар протестов стало известно о смерти в нескольких кварталах от Верховной Рады участника митинга под Национальным банком, трижды судимого 40-летнего Павла Бокова. У него случился инфаркт.

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Как сообщал OBOZREVATEL:

в центре Киева 17 декабря начались массовые митинги под Верховной Радой Украины.

На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и противники нового Трудового кодекса.

Владельцы "евроблях" зажгли фаеры и потребовали у власти упростить процедуры и цену на растаможку ввозимых в Украину автомобилей.

А противники земельной реформы выдвинули правительству три ключевых условия: продолжить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

В акциях приняли участие аграрии, представители профсоюзов, патриотических политических сил, волонтеры, ветераны и простые граждане.

Также под парламент вышли противники критики законопроекта №0931, который предусматривает приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации.

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