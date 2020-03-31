Стреляли двое: всплыли сенсационные факты об убийстве Немцова

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит из двух пистолетов двумя людьми. Однако те чеченцы, которые сейчас отбывают срок, не имеют к преступлению никакого отношения.

Об этом в интервью "Гордону" заявил российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

"Об этом газета "Коммерсантъ" написала еще в июле 2015 года. А полностью государственная судебно-медицинская экспертиза была опубликована в моем блоге и затем была воспроизведена, в частности, на ресурсах "Каспаров.ру" и "Эхо Москвы". Это было в декабре прошлого года. За эти четыре месяца все желающие могли познакомиться", – отметил он.

Илларионов подчеркнул, что Немцов был убит на мосту пятью выстрелами. Однако они были нанесены из двух разных орудий. Впрочем эти факты всячески пытаются скрыват,ь и способствует этому ФСБ.

"Кроме того, что есть государственная судебно-медицинская экспертиза, есть еще баллистическая экспертиза. Ее провел институт ФСБ. И этот материал есть в деле. После того, как газета "Коммерсантъ" в 2015 году опубликовала статью относительно того, что государственная судмедэкспертиза утверждает, что убийц было двое, поскольку было два пистолета, через некоторое время "Коммерсанту" выкручивают руки – и он делает новую публикацию. Пишет – о, баллистики поправили медэкспертов: убийца был все-таки один. Потому что баллистическая экспертиза говорит, что пистолет был один", – рассказал он, уточнив, что такая путаница умышленно началась в 2015 году.

Борис Немцов РБК

Однако уже в 2019 году ситуация снова повторилась, но в этот раз подчищать информацию вынудили уже "Эхо Москвы", рассказывает Илларионов.

"После того, как "Эхо Москвы" – спасибо ему! – публикует государственную судмедэкспертизу, в которой утверждается, что убийц было двое, на следующий день главный редактор "Эха Москвы" Алексей Алексеевич Венедиктов вывешивает баллистическую экспертизу, которая гласит, что убийца был один. И, казалось бы, все закрыто. Медики ошиблись – баллистики поправили. То есть повтор ситуации 15-го года", – отметил экс-советник Путина.

Но на самом деле, по его словам, последовательность изготовления экспертиз была прямо противоположной. Вначале была баллистическая экспертиза, а потом – медицинская, которая делала свои выводы через два с половиной месяца после баллистической.

Кроме того, рассказал Илларионов, баллистическая экспертиза, произведенная институтом ФСБ, подверглась уничтожающей критике экспертами по баллистике во время заседаний Московского военного окружного суда, когда обсуждался этот вопрос. Ведь приглашенные знатоки показали, что экспертиза ФСБ не соответствует ни одному требованию, которому должны соответствовать определенные экспертизы.

"Главная вещь – это следы бойков на гильзе. Те, кто когда-либо имел дело с оружием, боевым или охотничьим, знают, что когда стреляют, то боек оставляет на гильзе соответствующий след. У каждого оружия индивидуальный след. И эти фотографии представлены", – подытожил Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 февраля 2015 года в Москве был убит российский оппозиционный политик Борис Немцов.

Он был одним из самых ярых противников путинского режима, осуждал вторжение на Донбасс и аннексию Крыма.

Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что Немцова убили чеченские силовики, в частности непосредственным исполнителем является бывший военнослужащий, экс-лейтенант Заур Дадаев. Однако заказчиками преступления являются совершенно другие люди.

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