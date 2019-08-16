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Страшно пытали: в Украину вернулся узник Кремля

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Из российской колонии освободили политзаключенного украинца Владимира Присича, задержанного ФСБ РФ в аннексированном Крыму в 2016 году.

В четверг, 25 августа, он приехал в Украину, сообщила на странице в Facebook Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников мужчины.

"Владимир уже находится дома, в Харьковской области, в кругу семьи. Украинец чувствует себя удовлетворительно, но нуждается в лечении и реабилитации", – сказано в сообщении.

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"Владимир благодарит всех неравнодушных людей, которые писали ему в колонию. После получения писем из Верховной рады Украины и от украинской диаспоры в США, отношение администрации колонии к нему стало заметно лучше", – отметили правозащитники.

Владимир Присич

Владимир Присич

Соцсети

Напомним, дальнобойщика Присича задержали 13 августа 2016 года в 11:30 утра в Севастополе, назвав "шпионом украинской разведки".

14 августа он под давлением сотрудников ФСБ и пытками электрическим током признался в шпионаже против РФ. Украинец отказался от этих показаний, как только его родственники заключили договор с независимыми адвокатами.

8 мая 2017 года "судья Гагаринского районного суда" Севастополя Павел Крылло приговорил украинца к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за якобы хранение наркотиков, которые были подброшены в машину мужчины.

Он отбывал незаконное наказание в российской колонии российской республики Кабардино-Балкария.

Как писал OBOZREVATEL, 16 августа Московский городской суд отказал в освобождении из следственного изолятора еще пяти украинских моряков-военнопленных, захваченных Россией в ноябре 2018 года.

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Темы
Аннексия Крыма Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт
Место
Украина Харьков
Тег
Крым
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Всякое уголовное гoвнo теперь на Украине жертва кровавой гэбни и узник совести. Пытали его страшно, то-то ряха поперек себя шире. Героя Украины ему! Ну а потом в цугундер, как вы любите.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Mihailova Kristina, сдрысни, дура.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Петрова Ольга, вы отброс общества Украины, пишите хотя бы за израиль,как шапиро.
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