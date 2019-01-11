Кровавый след: всплыла связь Фукса с организатором заказных убийств

Путинский олигарх Павел Фукс, в результате аферы отсудивший миллиарды у киевского метрополитена, подозревается в связи с криминальным авторитетом Юрием Василенко.

В Украине Василенко считают одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - последнее время "авторитет" скрывался в России. .

Василенко и Фукс: оба родом из Харькова

11 января стало известно, что в Москве со стрельбой похищен украинский криминальный авторитет. Ресторан "Базилик", где и произошел инцидент, служил Василенко как офис. Вечером 10 января туда вошла группа крепких мужчин, которые приказали последовать за ними.

На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого "авторитета" в багажник машины и увезли в неизвестном направлении.

Ночью в квартире, которую арендовал Василенко, был проведен обыск. В помещениибыло обнаружено несколько десятков единиц оружия, включая снайперские винтовки, а также взрывчатые вещества.

Юрий Василенко известен в Украине, как влиятельный криминальный "авторитет", который тесно связан с представителями российских мафиозных кругов. Наиболее тесные отношения он поддерживал с "вором в законе" Владимиром Тюриным (Тюрик) - первым мужем Марии Максаковой, вдовы Вороненкова. Двое детей Максаковой и Тюрина сейчас живут с отцом в России.

Максакова и Тюрин

Юрия Василенко считают причастным к нескольким заказным убийствам, среди них и расстрел в Подмосковье лидера террористического "Оплота" Евгения Жилина.

Жилина убили 19 сентября 2016 года в ресторане "Ветерок", который находится в элитном поселке Горки-2 на Рублевке (Подмосковье)

К последнему преступлению, по мнению собеседников агентства "Росбалт", привели следующие события.

В 2016 году крупный харьковский бизнесмен, владелец ряда торговых центров, решил вывести в Европу $6 млн. За помощью в этом вопросе он обратился к знакомому — влиятельному бизнесмену Павлу Ф., а тот в свою очередь вспомнил о своем знакомом Максиме — сыне "вора в законе" Владимир Юрченко (Сева, убит в 1998 г.). Максим взялся организовать "конверт", а Павел Ф. выступал своеобразным гарантом того, что теневая операция пройдет нормально.

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Однако после того, как деньги ушли на "площадку" Максима, их владелец больше про них ничего не знал. Максим ссылался на некие объективные причины, но были подозрения, что $6 млн просто поделили сын "законника", Юрий Василенко и связанные с ним в России гангстеры.

Пострадавший бизнесмен обратился за помощью к своему другу и надежному прикрытию Евгению Жилину, у которого "под ружьем" была группа боевиков в Харькове. Жилин сразу начал весьма жестко атаковать Максима, Юрия Василенко и Павла Ф. Последний, правда, якобы был на стороне пострадавшего предпринимателя, сам давил на Максима и Юрия Василенко, чтобы они вернули деньги.

В итоге, по информации журналистов, Жилин стал уже атаковать только Максима и Юрия Василенко, в счет долга "отжимать" их активы в Харькове. Все это закончилось тем, что в сентябре 2016 года Жилина застрелил киллер в ресторане "Ветерок". По словам источника агентства, оперативники уже установили, что в Подмосковье за Жилиным вел наблюдение один из родственников Юрия Василенко. Позже именно он предоставил оружие и автомобиль трем непосредственным исполнителям убийства. Один из киллеров — Николай Дидковский — объявлен в международный розыск.

"Это далеко не единственное убийство, которое совершено группировкой Юрия Василенко, — высказал мнение источник агентства. — "Кровавый след“ за ней тянется еще со времен расстрела в 2007 году авторитетного бизнесмена Максима Курочкина (Макс Бешеный).

Максим Курочкин был застрелен при выходе из здания Святошинского райсуда в Киеве (2007 год)

Ходили разговоры, что к организации и поиску исполнителей имели отношение Юрий Василенко и его друг и деловой партнер Эдуард Аксельрод. Эта же пара нашла исполнителей для расстрела бывшего депутата ГД РФ Дениса Вороненкова. СБУ полагает, что "заказчиком" данного преступления являлся Владимир Тюрин. Потом между Юрием Василенко и Аксельродом возник конфликт, тот вроде начал сотрудничать с СБУ по "делу Вороненкова", благодаря чему остался на свободе. После чего в ноябре 2017 года его застрелил киллер в Харькове".

Эдуард Аксельрод (Лепа) погиб в ноябре 2017 года в Харькове. Автомобиль, в котором он находился, изрешетили пулями.

Судя по всему, под именем "Павел Ф." в публикации агентства "Росбалт" подразумевается скандальный олигарх Павел Фукс, который подозревается в многочисленных аферах в Украине.

Также стало известно, что Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые из украинцев, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.

Павел Фукс

Несколько дней назад разразился еще один скандал. Стало известно, что Фукс, который 7 января прилетел в Мексику вместе с нардепом, замглавы "Народного фронта" Андреем Иванчуком, был сразу же задержан и отправлен в "обезьянник".

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