Стало известно, как издеваются над осужденным украинцем в Крыму

В колонии избивают осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха. Кроме того, на него оказывают психологическое давление.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал архиепископ Симферопольский и Крымской Климент.

"За любой проступок, который Володя допускает в камере, на него сразу составляют административное нарушение… За то, что Володя отказался раздеваться догола по требованию этих вертухаев, его заломали, отдубасили и составили акт об административном нарушении. Психически стараются сломать", - рассказал он.

Общественный защитник добавил, что Балуха наказывают даже если он прилег в камере или подошел к окну.

Как сообщал "Обозреватель", 19 марта стало известно, что Балух объявил бессрочную голодовку.