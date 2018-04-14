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Стало известно, как издеваются над осужденным украинцем в Крыму

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В колонии избивают осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха. Кроме того, на него оказывают психологическое давление.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал архиепископ Симферопольский и Крымской Климент.

"За любой проступок, который Володя допускает в камере, на него сразу составляют административное нарушение… За то, что Володя отказался раздеваться догола по требованию этих вертухаев, его заломали, отдубасили и составили акт об административном нарушении. Психически стараются сломать", - рассказал он.

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Новости Крымнаша. Предатели, каждый из вас посадил Владимира Балуха!

Общественный защитник добавил, что Балуха наказывают даже если он прилег в камере или подошел к окну.

Как сообщал "Обозреватель", 19 марта стало известно, что Балух объявил бессрочную голодовку.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Балух
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