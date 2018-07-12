Уже на свободе: что известно о россиянине, чуть не убившем украинца в Турции

Россиянина, который избил украинца Андрея Сову в турецком отеле из-за проигрыша сборной России, зовут Андрей Похвальный.

Ему 30 лет, родом он из Ростовской области. Об этом OBOZREVATEL узнал из копий полицейских протоколов, которые оказались у нас в распоряжении.

Похвального уже отпустили, он уплатил штраф в 800 долларов.

Новости Россиянин до полусмерти избил украинца на курорте в Турции

По словам представителя страховой компании "Укрфинстрах", чей полис купил Андрей Сова перед поездкой, они собираются участвовать в лечении украинца, несмотря на то, что в крови у него обнаружен алкоголь.

"Украинец нарушил два пункта договора. Во первых, у него в крови обнаружено 2,8 промиле алкоголя, тогда как в договоре написано, что допускается уровень содержания не более 0,8. Также из протокола турецкой полиции стало ясно, что между украинцем и россиянином произошел конфликт. Они смотрели футбол в отеле и поругались. Россиянин ударил его, и наш турист упал и ударился головой. Но наши партнеры там будут участвовать в лечении украинца, а оплачивать расходы собирается туроператор Join UP ", - сообщил нам представитель "Укрфинстраха".

В то же время жена Совы заявила OBOZREVATEL,что помощи ни от кого не получает.