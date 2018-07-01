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Стал б*ндеровцем: украинцев поразил африканец в рядах ВСУ на Донбассе

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В Вооруженных Силах Украины на Донбассе воюет выходец из Судана, который подписал контакт сроком на три года.

В армию 29-летний Ахмед пошел добровольно, передает телеканал "Украина".

"Чувствовал себя неприятно. Люди воюют, а мы сидим или гуляем", - сказал он.

Побратимы считают Ахмеда украинцем, хотя гражданства у него нет.

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Суданец приехал в Украину в 2005 году. Он поступил в ВУЗ в Полтаве, где обучался на инженера. Но учеба не задалась.

Вскоре он женился на девушке по имени Марго. Через год у них родился сын и они уехали в Саудовскую Аравию на заработки. В 2013 году, когда ждали второго ребенка, окончательно вернулись в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские разведчики задержали бывшего офицера 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Бидусенко, который в 2017 году перешел на сторону террористов "ЛНР".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Beelokursky Vladimir
Beelokursky Vladimir
Дай Бог парню удачи; вернуться домой живым и здоровым.
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Ivan Rus
Ivan Rus
Beelokursky Vladimir, боевые клавиатурные хохляцкие хомячки обосрались в шаровары, не желают противостоять российской агрессии
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Рейт Адам
Рейт Адам
Пигин Макс, моторыла и гиви с тобой согласны))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
А хоронить эту обезьяну куда повезут?
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Podyu Roman
Podyu Roman
Пигин Макс, Свинов, ты снова на Обозе? Давно тебя не было. В бане был?
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Podyu Roman
Podyu Roman
Ivan Rus, сам из Сирийских песков пишешь, лишнехромосомный?
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