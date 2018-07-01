Стал б*ндеровцем: украинцев поразил африканец в рядах ВСУ на Донбассе

В Вооруженных Силах Украины на Донбассе воюет выходец из Судана, который подписал контакт сроком на три года.
В армию 29-летний Ахмед пошел добровольно, передает телеканал "Украина".
"Чувствовал себя неприятно. Люди воюют, а мы сидим или гуляем", - сказал он.
Побратимы считают Ахмеда украинцем, хотя гражданства у него нет.
Суданец приехал в Украину в 2005 году. Он поступил в ВУЗ в Полтаве, где обучался на инженера. Но учеба не задалась.
Вскоре он женился на девушке по имени Марго. Через год у них родился сын и они уехали в Саудовскую Аравию на заработки. В 2013 году, когда ждали второго ребенка, окончательно вернулись в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские разведчики задержали бывшего офицера 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Бидусенко, который в 2017 году перешел на сторону террористов "ЛНР".
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