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7 октября • обновлено в 17:14
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Срыв разведения сил на Донбассе: в "ДНР" набросились на Украину

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В "ДНР" заявили, что представители Киева пытаются затянуть выполнение договоренностей о разведении сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе.

Такое мнение высказала "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова, комментируя срыв отвода войск, пишут сепаратистские сайты.

"Высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко свидетельствует о том, что представители Киева или не удосужились ознакомиться с теми условиями, на которых стороны договорились осуществлять устранение нарушений по разведению на пилотных участках "Петровское-Богдановка" и "Золотое", или же намеренно срывают выполнение данных договоренностей", - отметила она.

Срыв разведения сил на Донбассе: в "ДНР" набросились на Украину

24 канал

По ее словам, на встрече в Минске 1 октября было оговорено и зафиксировано координаторами от ОБСЕ, что подготовка к разведению сил в районе Золотого и Петровского должна начаться 7 октября с передачи данных о местонахождении сил сторон конфликта.

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"С нашей стороны данное обязательство уже выполнено. А вот Киев, вместо того чтобы следовать плану-графику, решил заполнить медиапространство совершенно деструктивными заявлениями о якобы обстреле пилотных участков и необходимости соблюдения семи дней тишины. При этом украинские дипломаты то ли специально, то ли по недосмотру упустили из виду тот факт, что режим семидневной тишины не является необходимым для устранения нарушений и восстановления разведения на указанных участках", - уверяет Никонорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что РФ якобы заинтересована в выполнении договоренностей об оккупированном Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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