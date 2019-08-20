Совершено "покушение" на Крымский мост: инцидент с россиянами попал на видео

Новобрачные из России, которые поехали на медовый месяц в аннексированный Крым, повесили на незаконно построенном Керченском мосту символический замок-сердечко.

За остановку в неразрешенном месте паре выписали штраф, а их замок оккупанты спилят, сообщает "РИА Новости. Крым" со ссылкой на инфоцентр моста (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что в пресс-службе молодоженов поздравили со свадьбой, в то же время предупредив об ответственности, так как они специально сделали остановку на автомагистрали, ложно установив аварийный знак и создав угрозу ДТП.

Иллюстрация. Крымский мост КП в Крыму

Кроме того, российских правоохранителей возмутило то, что на объект стратегического значения молодые люди нацепили "посторонний объект".

"Замок с барьерного ограждения служба эксплуатации вынуждена убрать для соблюдения норм безопасности на мосту. Напоминаем, что остановки на мосту запрещены. За нарушение правил дорожного движения установлен штраф",– сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в России заговорили о якобы рекорде по трафику на незаконно построенному Крымскому мосту, соединяющим полуостров с Краснодарским краем. Заявляется, что за сутки по нем проехало почти 36 тыс. автомобилей.

При это ранее выяснилось, что перед въездом на мост через Керченский пролив оккупанты сканируют автомобили.

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