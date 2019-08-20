Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Совершено "покушение" на Крымский мост: инцидент с россиянами попал на видео

1.1т Читать материал на украинском

Новобрачные из России, которые поехали на медовый месяц в аннексированный Крым, повесили на незаконно построенном Керченском мосту символический замок-сердечко.

За остановку в неразрешенном месте паре выписали штраф, а их замок оккупанты спилят, сообщает "РИА Новости. Крым" со ссылкой на инфоцентр моста (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что в пресс-службе молодоженов поздравили со свадьбой, в то же время предупредив об ответственности, так как они специально сделали остановку на автомагистрали, ложно установив аварийный знак и создав угрозу ДТП.

Новости
Россия готовится запустить поезда по Крымскому мосту: пройден новый этап

Иллюстрация. Крымский мост

Иллюстрация. Крымский мост

КП в Крыму

Кроме того, российских правоохранителей возмутило то, что на объект стратегического значения молодые люди нацепили "посторонний объект".

"Замок с барьерного ограждения служба эксплуатации вынуждена убрать для соблюдения норм безопасности на мосту. Напоминаем, что остановки на мосту запрещены. За нарушение правил дорожного движения установлен штраф",– сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в России заговорили о якобы рекорде по трафику на незаконно построенному Крымскому мосту, соединяющим полуостров с Краснодарским краем. Заявляется, что за сутки по нем проехало почти 36 тыс. автомобилей.

При это ранее выяснилось, что перед въездом на мост через Керченский пролив оккупанты сканируют автомобили.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Крымский мост видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...