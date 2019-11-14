Особый статус Донбасса: Соколова рассказала, где могут появиться новые "Л/ДНР"

В случае закрепления в Конституции Украины особого статуса "Л/ДНР" их сценарий могут повторить ряд областей на мирной территории страны.

В первую очередь, речь идет об Одессе, Запорожье, Херсоне, Днепре и Мариуполе, заявила во время онлайн-встречи с фанами украинская журналистка Янина Соколова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ДНР" "24 канал"

"Территории ОРДЛО приобретают особый статус. Что в этот момент происходит с соседними регионами? Вспоминаем о плане Путина: Одесса, Запорожье, Днепр, Херсон, Мариуполь и еще много разных городов. Они, если ситуация шаткая, а еще подкормить ее деньгами и намерениями, медиаресурсом, скажут: "А почему мы не особенные? Мы тоже хотим быть особенными! Почему территория Донбасса имеет привилегированный статус?". Я молчу о Закарпатье", – предостерегла Соколова.

По ее словам, предоставление автономии Донбассу является очень опасной историей. Ведь она даст России понять, что та может "позаимствовать" и остальные области Украины.

"Поэтому я боюсь изменений в Конституцию, которые намекнут этим областям, что можно со своими регионами сделать", – сделала вывод телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 ноября президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсуждали особый статус Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не договаривалась с Россией об особом статусе для Донбасса в Конституции.

Тем временем российская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала украинскую сторону начать прямые переговоры с самопровозглашенными "Л/ДНР" о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

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