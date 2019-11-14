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14 ноября • обновлено в 14:09
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Особый статус Донбасса: Соколова рассказала, где могут появиться новые "Л/ДНР"

2.8т
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В случае закрепления в Конституции Украины особого статуса "Л/ДНР" их сценарий могут повторить ряд областей на мирной территории страны.

В первую очередь, речь идет об Одессе, Запорожье, Херсоне, Днепре и Мариуполе, заявила во время онлайн-встречи с фанами украинская журналистка Янина Соколова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ДНР"

"ДНР"

"24 канал"

"Территории ОРДЛО приобретают особый статус. Что в этот момент происходит с соседними регионами? Вспоминаем о плане Путина: Одесса, Запорожье, Днепр, Херсон, Мариуполь и еще много разных городов. Они, если ситуация шаткая, а еще подкормить ее деньгами и намерениями, медиаресурсом, скажут: "А почему мы не особенные? Мы тоже хотим быть особенными! Почему территория Донбасса имеет привилегированный статус?". Я молчу о Закарпатье", – предостерегла Соколова.

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По ее словам, предоставление автономии Донбассу является очень опасной историей. Ведь она даст России понять, что та может "позаимствовать" и остальные области Украины.

"Поэтому я боюсь изменений в Конституцию, которые намекнут этим областям, что можно со своими регионами сделать", – сделала вывод телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 ноября президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсуждали особый статус Донбасса.

  • Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не договаривалась с Россией об особом статусе для Донбасса в Конституции.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Тег
ДНР
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Труселями своими утирайся проститутка, давно вы все просрали)))
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Громозека Иван
Громозека Иван
А шо у этой х*есоски ещё и фаны есть??!
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Карпов Стас
Карпов Стас
Что-то я не нашел план Путина про Запорожье, Одессу и т.д. Троцкий из поговорки отдыхает
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a alexeyon
a alexeyon
Карпов Стас, а ты лучше поищи..
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