СНБО на секретном заседании утвердил главный сценарий для Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны Украины на секретном, закрытом заседании 7 декабря утвердил основной сценарий развития ситуации на Донбассе.
Об этом в комментарии "5 каналу" сообщил секретарь Совета Алексей Данилов. По его словам, на совещании СНБО, которое проходило под председательствованием президента Украины Владимира Зеленского, был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей "в нормандском формате".
Заседание СНБО
"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время", – заявил он на брифинге для журналистов по итогам заседания Совета.
Данилов подчеркнул, что утвержденный сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Он также напомнил, что Украина хочет вернуть своих пленных, которые находятся на территории РФ, в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.
Кроме того, по словам Данилова, Украина хочет прекратить огонь на Донбассе. Третьим же вопросом, который сейчас рассматривается, является возвращение Украине контроля над границей, и только после этого – вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.
"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", – заверил чиновник.
При этом он подчеркнул, что пять возможных сценариев реинтеграции ОРДЛО, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента, остаются закрытыми.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите "в нормандском формате".
Стало известно расписание Владимира Зеленского на "нормандском" саммите.
Пресс-секретарь российского лидера подтвердил личную встречу Путина и Зеленского в рамках "нормандского формата" 9 декабря.
Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, скоординировав позиции накануне встречи в "нормандском формате".
Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".
Тем временем, окружение Владимира Зеленского рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса после "нормандской встречи".
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