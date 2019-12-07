СНБО на секретном заседании утвердил главный сценарий для Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны Украины на секретном, закрытом заседании 7 декабря утвердил основной сценарий развития ситуации на Донбассе.

Об этом в комментарии "5 каналу" сообщил секретарь Совета Алексей Данилов. По его словам, на совещании СНБО, которое проходило под председательствованием президента Украины Владимира Зеленского, был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей "в нормандском формате".

Заседание СНБО

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время", – заявил он на брифинге для журналистов по итогам заседания Совета.

Данилов подчеркнул, что утвержденный сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Он также напомнил, что Украина хочет вернуть своих пленных, которые находятся на территории РФ, в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Кроме того, по словам Данилова, Украина хочет прекратить огонь на Донбассе. Третьим же вопросом, который сейчас рассматривается, является возвращение Украине контроля над границей, и только после этого – вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.

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"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", – заверил чиновник.

При этом он подчеркнул, что пять возможных сценариев реинтеграции ОРДЛО, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента, остаются закрытыми.

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