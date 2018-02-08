Смертельная халатность: дорожники провоцируют ДТП в Украине

Уровень дорожно-транспортных происшествий в Украине продолжает оставаться высоким. Помимо водителей-лихачей и слабого контроля со стороны полиции, немалую лепту в страшную "аварийную" статистику вносит халатность дорожных служб. Особенно ярко это проявляется зимой, когда дороги превращаются в сплошной каток.

Примером тому может послужить ДТП, которое произошло с запорожским волонтером Владом Маховским.

Седьмого февраля Влад вместе с товарищами ехал в Авдеевку. За Новониколаевским блокпостом Запорожской области их автомобиль потерял управление и слетел в кювет.

ДТП Facebook Влада Маховского

ДТП Facebook Влада Маховского

ДТП Facebook Влада Маховского

ДТП Facebook Влада Маховского

В результате пострадали два человека, а транспортное средство получило серьезные повреждения.

Журналистам "Обозревателя" Владислав рассказал, что трасса, по котороой ехал их микроавтобус, была скользкой.

"За Новониколаевским блокпостом участок дороги покрывал тонкий слой льда, хоть на коньках катайся! Мы снизили скорость где-то до 60 км/час, но это не помогло и в какой-то момент автомобиль начало заносить. После некоторых попыток удержать автомобиль, транспорт все же вынесло на обочину, где он перевернулся", - рассказал он.

Дорога была покрыта коркой льда Facebook Влада Маховского

Участок дороги, где произошло ДТП, покрыт коркой льда

Дорога была покрыта коркой льда. Волонтер отметил, что колеса микроавтобуса были "обуты" в зимнюю резину, причем задние были шипованные.

По словам Маховского, где-то к десяти часам утра по трассе проехали автомобили дорожных служб, которые посыпали дорогу песком, но к тому времени лед на проезжей части из-за повышения температуры начал таять. Волонтер считает, что этой обработкой дороги дорожники хотели снять с себя ответственность.

"Будем добиваться правды в суде", - заявил Влад Маховский.

Бывший генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Георгий Глинский рассказал "Обозревателю", что даже если синоптики днем прогнозируют "плюс", дорожники все равно должны посыпать дорогу солью, чтобы при минусовой температуре утром, на проезжей части не образовывалась ледяная корка.

"Движение по такой дороге опасно тем, что водитель видит перед собой "черный" асфальт и едет расслабленно… Данную проблему дорожники знают и должны посыпать проезжую часть солью, которая сразу же растапливает лед", - рассказал он.

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Глинский отметил, что бывают объективные причины, когда дорожники не в состоянии в короткие сроки почистить большие участки дорог, поэтому водители должны соблюдать правила дорожного движения и принимать меры в соответствии с обстановкой.

"Но если будет установлено, что дорожники "проспали" и не обработали дорогу, а водитель попал в ДТП, то во время судебных разбирательств суд примет сторону водителя", - отметил Георгий Глинский.

Как сообщал "Обозреватель", большинство украинцев поддержали ужесточение наказаний за нарушения правил дорожного движения.