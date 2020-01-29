"Сломали ногу, титушки!" Ионова и Чорновол прокомментировали "незаконное" проникновение в ГБР

Народный депутат от "Европейской солидарности" Мария Ионова подтвердила, что ексдепутатку Татьяну Чорновил действительно задержали силовики, когда она проникла на брифинг в Госбюро расследований через забор с колючей проволокой.

При этом сама Чорновол заявила, что во время инцидента в ГБР ей сломали ногу. Об этом женщины написали на своих страницах в Facebook.

"Впечатляющая подлость неизвестных лиц в виде титушок, которые атаковали меня, народного депутата, и Таню Чорновол (она была депутатом предыдущей ВРУ), напомнило мне период, когда, собственно, Таню били отбросы с "антимайдана" Януковича..." – высказалась Ионова.

Мария Ионова и Татьяна Чорновол

Она заявила, что события в ГБР вокруг расследования дел Майдана – это "плевок в лицо семьям Небесной сотни", которые также присутствовали на брифинге Бабикова (на который они с Чорновол и хотели попасть) и не смогли услышать ответы на свои вопросы.

"Похоже, реваншистские настроения кому-то из монобольшинства очень поднимают "боевой дух", – добавила она.

Кроме этого, Мария сообщила о намерении подать депутатский запрос о незаконном назначении первого заместителя руководителя Бабикова, и к руководству ГБР и Нацполиции относительно неправомерных действий неизвестных лиц в Бюро.

Спецназ ГБР якобы "умышленно сломал ногу" Чорновол Fcacebook/Татьяна Чорновол

"Надеюсь, что неотвратимость наказания за преступления (которую "слуги" так "сладко" обещали всему миру в Давосе) будет продемонстрировано в этом деле, а нарушители закона и титушки, которые сломали ногу Тане Чорновол в помещении ГБР, на глазах журналистов, будут наказаны" – подытожила депутат.

Со своей стороны прокомментировала инцидент и сама Чорновол. В Facebook опубликовала результаты медобследования, что свидетельствует о серьезности нанесенных ей травм, а также фото якобы виновника того, что с ней случилось.

Врачебное заключение Fcacebook/Татьяна Чорновол

"Спецназ ГБР умышленно сломал мне ногу силовым приемом, похожим на тот, которым скручивают шею. Вот заключение МРТ для понимания, насколько все серьезно. И добавляю фото человека, который этим руководил лично: с "азовской" бородой на первом плане – Калашников Андрей Сергеевич" – написала экс-депутат.

Чорновол проникла на территорию ГБР через забор с колючей проволокой

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, как Татьяна Чорновол перелезла через забор ГБР с "колючкой". Поэтому Бюро начало предварительное расследование по факту возможного нарушения экс-депутатом общественного порядка.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!