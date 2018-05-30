Гаага Путина не дождется. У него все закончится по-другому – Слава Рабинович

Президент России Владимир Путин вряд ли окажется на скамье подсудимых международного трибунала – за сбитый над Донбассом "Боинг" и другие преступления. В частности, потому, что его окружение позаботится о том, чтобы к моменту возможного задержания его уже не было в живых.

Сумма компенсации семьям погибших рейса МН17 может исчисляться десятками миллиардов долларов, но это не станет большим ударом по экономике страны. Тенденция к подорожанию нефти на мировом рынке, возможно, пополнит государственную казну, но эти "излишки" немедленно будут "сцежены" из бюджета друзьями Путина.

У Кремля также нет причин беспокоиться о недостатке средств на ведение текущих войн, в том числе в Украине и Сирии.

Об этом и многом другом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

- Грозит ли Путину тюрьма за сбитый над Донбассом в 2014 году самолет "Боинг"?

- Путину грозит то, что международная следственная группа проследит абсолютно всю цепочку запуска "Бука" - не только с точки зрения того, кто нажимал кнопку и кто отдавал приказ открывать огонь, не только относительно членов экипажа, но и всю цепочку попадания "Бука" из России на территорию иностранного государства, Украины.

Слава Рабинович Антикор

Кто отдавал приказы по поводу такого перемещения и по поводу военных заданий, которые получил экипаж этого "Бука"?

Цепочка совершенно очевидно заканчивается двумя людьми: министром обороны России Шойгу и верховным главнокомандующим Путиным.

Я не могу точно предсказать, какого рода действия будут предприняты международным сообществом на стадии заявлений следственной группы до суда, но я совершенно уверен, что суд назовет виновных по принципу всей цепочки.

И тогда будут выдвинуты как официальные обвинения, так и официальные требования по экстрадиции.

Если Россия не выполнит требования по экстрадиции, она будет подвергнута новым санкциям. Соответственно, все фигуранты будут помещены в базу Интерпола и будут подлежать экстрадиции – когда-нибудь, когда это станет возможным.

Путин давным-давно не является президентом. Как мы знаем, он является самозванцем, начиная, как минимум, с 2012 года, поскольку он превысил конституционный максимум своих полномочий.

Но при этом он прекрасно знает, что он не может уйти с должности президента живым. Это единственное, что дает ему иммунитет против такого рода преследований- не только связанных с "Боингом", но и с другими международными преступлениями, которые он совершал.

Это совершенно очевидный международный террорист и военный преступник, который прячется за маской главы государства. Но он вынужден продолжать прятаться за этой маской, потому что его единственный смысл существования сейчас – совершать преступления и уходить от ответственности.

Как будет продвигаться вторая часть этого утверждения, нам предстоит наблюдать. Я думаю, в обозримом будущем это будет достаточно жесткое противостояние.

Собственно, на протяжении почти четырех лет после сбития "Боинга" я всегда об этом и говорю – что ни за какие деньги, ни за какие связи Путину и ближайшим членам его ОПГ (организованной преступной группировки. – Ред.) не удастся избежать ответственности.

У них, слава богу, нет никаких рычагов, чтобы засунуть это дело в какой-нибудь Басманный суд, где при помощи телефонного права и большого количества денег что-то с этим сделать. Ничего не выйдет.

Они сами прекрасно представляли себе в июле 2014 года, что они натворили и что теперь будет. И это будет неотвратимо.

- В 2017 году хорватский генерал, находясь на заседании суда в Гааге, выпил яд и покончил с собой. Если Путин окажется в подобной ситуации, готов ли он будет совершить подобный поступок?

- Мне кажется, что Путин вряд ли окажется в Гааге. Вот в чем проблема.

Он держит в заложниках всю страну и весь мир при помощи того, что он прячется за маской главы государства и захватил ядерное оружие.

Соответственно, если он умрет естественным путем на этом так называемом посту, он в Гаагу не попадет. Он будет в этой должности или в каком-то эквиваленте этой должности до конца своей жизни.

Конец его жизни может быть то ли естественным, то ли неестественным.

Если бы произошел дворцовый переворот, члены путинской ОПГ просто прикончили бы его, чтобы он не оказался в Гааге и не начал давать показания. Потому что слишком многие боятся любого сценария, когда их главный пахан может начать там говорить.

Соответственно, я думаю, что он или так помрет, или с ним что-нибудь сделают.

Официальный сайт президента России

- По вашим оценкам, какой может быть сумма компенсации, которую должна будет выплатить Россия родственникам погибших пассажиров и экипажа "Боинга"?

- Судя по тому, как это было в прошлом, речь идет о миллиардах долларов. От нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов долларов.

- Насколько это серьезный удар по экономике России?

- Я думаю, что это как раз не такой дикий удар по экономике России. Россия с новым руководством могла бы признать свою ответственность и свою вину в сбитии "Боинга", выплатить компенсацию из золотовалютного запаса, из фонда национального благосостояния или других источников, которые должны будут перетечь в бюджет России.

Расчеты с семьями жертв и со страховыми компаниями, наверное, помогли бы России выйти из-под давления санкций, связанных с этим преступлением.

Я считаю, что разумные правители России, которая не была бы захвачена путинской ОПГ, как раз бы стремились прийти к мировому соглашению и выплатить эти деньги. И это бы помогло экономике России, а не навредило бы ей.

- Как вы думаете, почему Нидерланды, граждане которых погибли в "Боинге" над Донбассом, помогали России строить Крымский мост?

- Дело в том, что в мире денег есть добросовестные игроки и недобросовестные.

Голландия и голландские компании ничем не отличаются от других. И это только лишь градация на добросовестных игроков и недобросовестных, на честных и бесчестных, на добропорядочных и преступников.

Соответственно, те недобросовестные игроки, которые участвовали в противоправном строительстве Крымского моста, должны за это ответить. И я надеюсь, что они понесут наказание.

- Вы знаете, что существуют объективные, сугубо технические причины, почему Крымский мост может рухнуть. Прежде всего, это плохие грунты, на которых он сооружается, а также сейсмоактивный регион. Как вы думаете, может ли Кремль, осознавая эту опасность, организовать теракт на мосту и обвинить в нем Украину?

- Вы же понимаете, что путинская ОПГ серьезным образом состоит из КГБшников, а в их природе – совершать любые подлости, любые провокации.

Одна из теорий по поводу сбитого "Боинга" говорит о том, что путинская ОПГ в рамках своего проекта так называемой Новороссии и эскалации агрессии против Украины имела план сбить российский пассажирский самолет "Аэрофлота" для того чтобы обвинить Украину в этом преступлении и ввести в Украину полномасштабную российскую армию. Чтобы не только получить Крым в качестве чемодана без ручки, но и сухопутный коридор в Крым через Мариуполь, чтобы осуществить план захвата половины Украины.

Если представить себе, что эта версия верна и они хотели сбить российский пассажирский самолет, но просто ошиблись, тогда ваше предположение о том, что они могут сами взорвать Крымский мост и обвинить в этом Украину, не звучит так уж неправдоподобно.

Пять лет назад никто не мог предположить, что произойдет то, что произошло. Никогда нельзя исключать того, что касается подлости, провокаций и всего инструментария советского КГБ.

К сожалению, вся страна находится в заложниках у советского КГБ, и они продолжают творить беспредел, пока их не остановят.

- Последние тенденции подорожания нефти на мировом рынке – на руку российской экономике. Значит ли это, что в течение своего нового президентского срока Путин может не беспокоиться по поводу санкций и продолжать свою агрессивную политику, в том числе в отношении Украины?

- Российской экономике высокая цена на нефть не поможет. В 2013 году она прекратила свой рост после кризиса 2008-2009 годов. Рост наметился в 2010-11 годах. 24 сентября 2011 года Путин и его пособники объявили о государственном перевороте – о том, что Путин возвращается в качестве президента.

Российские и международные инвесторы отреагировали на это выводом колоссальных средств из России. Тогда можно было увидеть, что в 2012 году инвестиции очень сильно упали.

С каждым кварталом российская экономика показывала все меньший рост, и это происходило на фоне очень благоприятной конъюнктуры на рынках российского экспорта на все товары, на все сырье, включая нефть. В 2013 году нефть на мировых рынках стоила 110 долларов за баррель, а экономика России все равно неслась вниз, к нулю.

Это стало одной из основных причин, почему Путин аннексировал Крым и развязал войну в Украине. Просто он не хотел отвечать за свои преступления и объяснять кому бы то ни было, прежде всего, российскому народу, каким образом Россия свалилась во вторую рецессию в течение 4 лет.

Войной и аннексией он спасал свой рейтинг, который в 2013 году катился вниз.

Высокая цена на нефть поможет российскому бюджету иметь меньший дефицит или не иметь дефицита вообще, может быть, поможет какому-то количеству путинских друзей эти излишки снова сцеживать из бюджета в свои собственные карманы, но это никоим образом не поможет долгосрочному экономическому росту России.

- Где Путин найдет деньги для новых войн?

- Если говорить о войне в Украине и в Сирии, то для российского бюджета это не такие уж астрономические суммы. Но при этом еще имеются различного рода общаки, которые называются "бассейном". В них можно много чего брать, и, наверное, более высокая цена на нефть помогает наполнять эти общаки.

Поэтому в принципе российской экономике от высокой цены на нефть в долгосрочной перспективе ни холодно, ни жарко, а вот путинские общаки, возможно, получат новое вливание.

Но это все – украденные деньги.