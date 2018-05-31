"Слава Богу, жив": появилась реакция Кремля на "воскрешение" Бабченко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко "странной историей".

"Мы не будем комментировать. История по меньшей мере странная. Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава Богу, что человек жив", – сказал он журналистам, передает "РИА Новости".

Он подчеркнул, что "воскрешение" Бабченко "не меняет отношения к Украине как стране, в которой быть журналисту опасно".

"То есть сути не меняет. Это меняет только то, что, слава Богу, человек остался жив", – добавил спикер Кремля.

Песков также заявил, что украинские власти должны отвечать за свои слова о причастности России к покушению на Бабченко.

"Он (глава СБУ Василий Грицак – ред.) должен отвечать за свои слова. Если говорит, то должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть как британские коллеги", – сказал он.

Напомним, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, и что журналист на самом деле жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс. В сети с восторгом восприняли новость о "воскрешении" журналиста.

Также было опубликовано видео задержания заказчика 30 мая, которым, по информации СБУ, оказался завербованный спецслужбами РФ украинец, экс-участник АТО.