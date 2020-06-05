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5 июня • обновлено в 15:10
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НАБУ завершило расследование по тайному имуществу мэра Одессы Труханова

2.2т
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Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в недекларировании 16,3 миллиона гривен доходов.

Речь идет о факте внесения им недостоверной информации в электронную декларацию за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"5 июня 2020 года подозреваемому открыто материалы уголовному производству для ознакомления. Действия подозреваемого квалифицированы по ст.366-1 УК", – отмечают в НАБУ.

Геннадий Труханов

Геннадий Труханов

По данным следствия, мэр Одессы не внес в свою декларацию сведения об имуществе и доходах жены, с которой он на протяжении 2017 проживал, хотя официально был разведен.

В частности, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, а также проценты по вкладам в банках. Все это оценили на сумму 16,3 миллиона гривен.

В НАБУ добавляют, что такой размер незадекларированного состояния определили на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

Кроме этого, подчеркивается, что это уже второе подозрение городскому голове Одессы в совершении преступления, квалифицированного по ст.366-1 УК Украины. Так, в марте 2019-го ему инкриминировали внесение недостоверных сведений в электронную декларацию за 2015-2016 годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Одессы Геннадий Труханов задекларировал подарок от своей дочери стоимостью 600 тысяч гривен, что равняется почти 44-м его зарплатам.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Геннадий Труханов
Место
Украина Одесса
Теги
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследование декларация
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