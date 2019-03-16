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"Скажи мне, кто твой друг?" Цимбалюк ярко прошелся по нацистским связям Путина

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Российская власть не имеет права обвинять Украину в фашизме тогда, как сама сотрудничает с Австрийской партией свободы, имеющей нацистские корни.

Именно по ее квоте в правительство Австрии прошла подруга президента России Карин Кнайсль, которая является министром иностранных дел. Об этом в своем видеоблоге на YouTube рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он напомнил, что журналисты издания "Немецкая волна" ранее опубликовали статью, в которой разоблачили партию Кнайсль. Им стало известно, что эта политсила дружественна с Владимиром Путиным, подписала соглашение о партнерстве с его партией "Единая Россия" и имеет нацисткие корни.

Владимир Путин

Владимир Путин

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"Масса всяких грешков имеется у этой партийной организации. И если учесть, что ультраправые в Европе являются друзьями Кремля, при этом товарищи со стороны Москвы почему-то смеют наших правых называть нацистами, фашистами и другими нехорошими словами. Мне кажется, достаточно вспомнить пословицу — скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Она здесь очень и очень уместна", — сказал Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, где даже станцевал с ней танец.

В марте Кнайсль раскрыла подробности визита Путина на ее свадьбу. Дипломат отметила, что глава Кремля прибыл на торжество, как частное лицо. Также она рассказала, что знает его уже 18 лет.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир ПутинРоман Цимбалюк
Место
Россия
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