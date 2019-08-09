"Стали забывать": штаб ООС обвинили в замалчивании обстрелов по ВСУ

Штаб Операции Объединенных сил на Донбассе якобы умышленно начал умалчивать о некоторых фактах обстрела украинских позиций со стороны российских оккупантов.

Об этом, ссылаясь на свои источники, написал на личной странице в Facebook украинский волонтер Тим Златкин. Он отметил, что в официальной статистике сообщают только о самых легких нарушениях режима тишины врагами.

"Что-то постепенно перестают нравиться эти танцы с бубнами вокруг сообщений с фронта. Штаб ООС все чаще стал "забывать" говорить о всех случаях обстрела российскими наемниками и боевиками наших позиций. Есть, например, достоверно известные время и локации, куда прилетали 82 и 120 мины или снаряды от Д-30. Но в ежедневных сообщениях за тот день речь идет только о стрелковом. Ну, максимум гранатометы и пулеметы", – пишет Златкин.

Обстрелы "Цензор.НЕТ"

Волонтер удивился такой тенденции и отметил, что скрываемые факты все равно всплывут в отчетах ОБСЕ, ТКГ или СЦКК. Также Златкин добавил, что многие очевидцы видели эшелоны с российской бронетехникой у украинской границы.

"Имейте совесть, уважаемые. Это уже становится системой. Откуда идут негласные указания замалчивать действия оккупантов? Надеетесь, что ваши фамилии не назовут чуть позже? Пока не поздно, подумайте", – пишет он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Юрий Бирюков забил тревогу из-за того, что в ВСУ начались внезапные сокращения и чистки. Так, в одном из разведывательных батальонов "срезали" целую роту, а в стратегически важном штабе – центр информационного противодействия и контрпропаганды.

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