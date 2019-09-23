"Сходил на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали предателя Украины. Фото террориста

На Донбассе ликвидировали террориста из разведки "ДНР" Алексея (Хорта) Романченко.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"16.09.19 Романченко (Хорт) Алексей сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Тело нашли 20.09", – написал он.
На Донбассе ликвидировали террориста
Отметим, в "ДНР" ликвидированный террорист получил памятный знак "За службу в разведке". Родом Романченко был из Макеевки.
На Донбассе ликвидировали террориста
Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)
На Донбассе ликвидировали террориста
Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)
На Донбассе ликвидировали террориста
Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)
Как сообщал OBOZREVATEL:
На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил ликвидировали террориста Эдуарда Иванова по прозвищу "Дюха".
В зоне проведения ООС погиб террорист "ДНР" Богдан Сотник по прозвищу "Кайот".
Анатолий Штефан сообщил, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы два террориста "ДНР".
Также в зоне проведения ООС на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Олег Резников.
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