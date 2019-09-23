Главная Новости
23 сентября • обновлено в 23:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Сходил на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали предателя Украины. Фото террориста

7.7т Читать материал на украинском

На Донбассе ликвидировали террориста из разведки "ДНР" Алексея (Хорта) Романченко.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"16.09.19 Романченко (Хорт) Алексей сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Тело нашли 20.09", – написал он.

Новости
Друг "Бабая"? На Донбассе скончался опасный террорист из России: фото
На Донбассе ликвидировали террориста

На Донбассе ликвидировали террориста

Отметим, в "ДНР" ликвидированный террорист получил памятный знак "За службу в разведке". Родом Романченко был из Макеевки.

На Донбассе ликвидировали террориста

На Донбассе ликвидировали террориста

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

На Донбассе ликвидировали террориста

На Донбассе ликвидировали террориста

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

На Донбассе ликвидировали террориста

На Донбассе ликвидировали террориста

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса Новости ДНР террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
8
7
Смешно
35
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Катя Романенко не без юмора."Спасибо всем за участие") Да пожалуйста! Обращайся, если что. Как там по скрепному: может повторить?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Александрович Валера
Александрович Валера
Та шо такое ,опять местный . Хде бойцы Шойгу ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
2 из 4 ответов | показать все
Александрович Валера
Александрович Валера
Колесниченко Вiталіи, я смотрю ,что только местные с двух сторон приезжают
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Александрович Валера, до такой степени бедная, что приходится за удобрением к россиянцам обращаться. Приезжайте, удобряйте!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Харченко Александр
Харченко Александр
Спасибо украинским воинам - героям! Храни вас Господь!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Блоги / мнения

ads pixel