Главная Новости
9 сентября • обновлено в 12:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Политический провокатор": адвокат раскрыл роль Шария в осуждении украинских пленных

6.9т Читать материал на украинском

Скандального блогера Анатолия Шария обвинили в том, что он сыграл в осуждении украинских политзаключенных в России существенную роль.

Службе безопасности Украины следует проверить все эти факты и принять соответствующие меры. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал адвокат украинского политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин.

По его словам, Шарий сыграл роль "политического провокатора в интересах Кремля", как минимум, в двух делах, возбужденных против украинцев в России: Романа Сущенко и Андрея Костенко, освобожденных в ходе обмена пленными.

Анатолий Шарий

Анатолий Шарий

https://newsone.ua

"В деле Сущенко его роль была очень существенной. По ходу дела Шарий выпускал ролики, в которых де-факто обвинял Романа, занимался дискредитацией – как самого Романа, так и меня как его адвоката. Это была методическая работа по заказу Кремля, и отчасти она дала свой результат", – заявил адвокат.

Новости
"Тупые и вонючие овцы!" Шарий поддержал "слугу народа" Бужанского, оскорбившего журналистку

Он также напомнил о том, что в деле Костенко "роль Шария была решающей". "В материалах обвинения политзаключенного Костенко в качестве доказательства было использовано видео Шария, на котором Костенко якобы наносит увечья беркутовцу на Майдане. А его вообще никто не трогал. Это была фейковая постановочная запись Шария".

Исходя из этого, Фейгин спросил: "Мне интересно, СБУ во главе с Бакановым собирается проверять эти факты и заниматься Шарием? Теперь, когда этим людям уже ничего не грозит, об этом уже надо начинать говорить, надо исследовать. Это существенно".

Вместе с тем адвокат заверил: "Пусть Шарий не думает, что его проституизированность, его агентурность, его работа на Кремль останется тайной. Мы всё расскажем о том, что он делал, сопровождая эти политические дела".

Новости
"Расслабься и сядь на бутылку!" Скрыпин жестко ответил Шарию из-за Соколовой

Как писал OBOZREVATEL, 7 сентября в Украину из российского плена вернулось 35 человек, среди которых политические заключенные и 24 моряка. Весь список освобожденных украинцев смотрите здесь.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Персоны
Марк Фейгин Анатолий Шарий Роман Сущенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
15
15
Смешно
10
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
ну фейгин по решению суда уже опровергал собственные клевтнические слова. но то было в рф. в украине ответственности за клевету нет. может врать сколько душе угодно))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel