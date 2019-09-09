"Политический провокатор": адвокат раскрыл роль Шария в осуждении украинских пленных

Скандального блогера Анатолия Шария обвинили в том, что он сыграл в осуждении украинских политзаключенных в России существенную роль.

Службе безопасности Украины следует проверить все эти факты и принять соответствующие меры. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал адвокат украинского политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин.

По его словам, Шарий сыграл роль "политического провокатора в интересах Кремля", как минимум, в двух делах, возбужденных против украинцев в России: Романа Сущенко и Андрея Костенко, освобожденных в ходе обмена пленными.

Анатолий Шарий https://newsone.ua

"В деле Сущенко его роль была очень существенной. По ходу дела Шарий выпускал ролики, в которых де-факто обвинял Романа, занимался дискредитацией – как самого Романа, так и меня как его адвоката. Это была методическая работа по заказу Кремля, и отчасти она дала свой результат", – заявил адвокат.

Он также напомнил о том, что в деле Костенко "роль Шария была решающей". "В материалах обвинения политзаключенного Костенко в качестве доказательства было использовано видео Шария, на котором Костенко якобы наносит увечья беркутовцу на Майдане. А его вообще никто не трогал. Это была фейковая постановочная запись Шария".

Исходя из этого, Фейгин спросил: "Мне интересно, СБУ во главе с Бакановым собирается проверять эти факты и заниматься Шарием? Теперь, когда этим людям уже ничего не грозит, об этом уже надо начинать говорить, надо исследовать. Это существенно".

Вместе с тем адвокат заверил: "Пусть Шарий не думает, что его проституизированность, его агентурность, его работа на Кремль останется тайной. Мы всё расскажем о том, что он делал, сопровождая эти политические дела".

Как писал OBOZREVATEL, 7 сентября в Украину из российского плена вернулось 35 человек, среди которых политические заключенные и 24 моряка. Весь список освобожденных украинцев смотрите здесь.

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