''Сестрички - не разлей вода'': подробности трагедии с семьей на Черкасщине

В Смеле Черкасской области произошла ужасная трагедия. От угарного газа погибли две девочки 3 и 11 лет, а также 58-летний мужчина. Причиной ЧП предварительно стала неправильная эксплуатация печного отопления.

OBOZREVATEL узнавал подробности происшествия.

Частный дом в центре города. Именно здесь, на тихой улочке Генерала Деревянко произошел несчастный случай, шокировавший жителей города.

Как стало известно, мужчина с детьми находился дома, в то время как мать девочек, Юлия, была на работе. Когда женщина в шесть утра вернулась домой, то обнаружила, что дверь заперта и ее никто не открывает. Заподозрив неладное, Юлия вышибла дверь и вбежала внутрь.

Вероника и Настя

В доме женщина увидела страшную картину: ее младшая дочка Настя и сожитель Сергей не дышали. Жива была только старшая дочь Вероника. Девочка была срочно доставлена в Смелянскую центральную городскую больницу, а оттуда маленького пациента перевезли в Черкасскую областную больницу.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенку жизнь, но вечером 17 октября девочка скончалась.

"Мы очень надеялись, что Веронику спасут. Но врачи сказали, что пошло осложнение, температура поднялась до 42 градусов, сердце билось свыше 170 ударов в минуту. Медики ничего не смогли сделать", - рассказала нашим журналистам друг семьи Александра.

Трагедия произошла в частном доме Гугл. Карты

Что же стало причиной ЧП? По предварительной информации, хозяин дома перед сном забыл отключить отопление, при этом перекрыл заслонку в дымоходе.

Также в ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее переоборудовал печь под газовое отопление, самовольно подключившись к трубе, питавшую газовую плиту.

Та самая печь ЗИК

По словам Александры – 31-летняя Юлия и 58-летний Сергей уделяли необходимое внимание воспитанию детей.

"Это была образцовая семья. Не было такого, чтобы кто-то пил... То, что произошло - это несчастный случай", - рассказала девушка.

Соседи рассказали нашим журналистам, что погибшие сестрички очень дружили друг с другом.

"Вероника ухаживала за Настенькой, всегда ее защищала. Эти сестрички были не разлей вода!" - рассказали жители, живущие неподалеку.

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